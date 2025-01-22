Okumasını istemediği kız kardeşinin 5 öğretmenini darbeden ağabeye 8 yıl 6 ay hapis cezası

ADANA’da okumasını istemediği kız kardeşinin eğitim gördüğü ortaokulu basıp onu götürmeye çalışan, kendisine engel olmak isteyen 5 öğretmeni darbeden Berat Z. 8 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 12 Ekim 2023’te Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi’ndeki İsmail Sefa Özler Ortaokulu’nda meydana geldi. Berat Z., iddiaya göre, okumasını istemediği ortaokul öğrencisi kız kardeşini okuldan almak istedi. Okulu basıp, sınıftan kız kardeşini zorla çıkarmak isteyen Berat Z.'ye öğretmenler engel olmaya çalıştı. Berat Z., kendisine engel olmak isteyen 5 öğretmene saldırıp, yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekipler, şüpheli Berat Z.’yi gözaltına aldı. İfadesinde, kız kardeşinin okula gitmesini istemediğini, bu nedenle sınıfı bastığını söyleyen Berat Z., tutuklandı.

Davaya müdahil olan Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türk Ceza Kanunu’nun 112, 116 ve 265’inci maddelerinde düzenlenen ‘Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi’, ‘İş yeri dokunulmazlığının ihlali’ ve ‘Görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarının işlendiğini belirtti.

Adana 22’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde 20 Ocak’ta görülen karar duruşmasında Berat Z.’ye 8 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.