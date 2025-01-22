Baraj gölü kıyısında kadın cesedi bulundu

Olay, sabah saatlerinde, Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Bölgede yürüyüşe çıkanlar, Seyhan Baraj Gölü kıyısında, ceset olduğunu görünce, durumu polise bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, cesedin Fatoş Şavir adlı kadına ait olduğu belirlendi. Şavir'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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