Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Baraj gölü kıyısında kadın cesedi bulundu

        ADANA'da Seyhan Baraj Gölü kıyısında Fatoş Şavir'in cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 17:44 Güncelleme: 22.01.2025 - 17:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baraj gölü kıyısında kadın cesedi bulundu
        ABONE OL

        ADANA'da Seyhan Baraj Gölü kıyısında Fatoş Şavir'in cansız bedeni bulundu.

        Olay, sabah saatlerinde, Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Bölgede yürüyüşe çıkanlar, Seyhan Baraj Gölü kıyısında, ceset olduğunu görünce, durumu polise bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, cesedin Fatoş Şavir adlı kadına ait olduğu belirlendi. Şavir'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartalkaya'daki yangın faciasında iki gözaltı daha
        Kartalkaya'daki yangın faciasında iki gözaltı daha
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Belediyenin izin belgesi ortaya çıktı
        Belediyenin izin belgesi ortaya çıktı
        Türkiye'nin yas günü
        Türkiye'nin yas günü
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Siz nasıl insansınız!"
        Jose Mourinho'dan Skriniar sözleri!
        Jose Mourinho'dan Skriniar sözleri!
        G.Saray Eyüpspor'la anlaştı!
        G.Saray Eyüpspor'la anlaştı!
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        Kartalkaya'daki otel yangınında ölen ailenin Adana'daki yakınları üzüntü ya...
        Kartalkaya'daki otel yangınında ölen ailenin Adana'daki yakınları üzüntü ya...
        Adana'da göl kıyısında kadın cesedi bulundu
        Adana'da göl kıyısında kadın cesedi bulundu
        Cam silmeye çıktığı 13'üncü kattaki pencereden düşüp, öldü
        Cam silmeye çıktığı 13'üncü kattaki pencereden düşüp, öldü
        Adana'da cam silerken 13. kattan düşen kadın öldü
        Adana'da cam silerken 13. kattan düşen kadın öldü
        Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
        Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
        Adana'da 5 öğretmeni darbettiği öne sürülen sanığa 8 yıl 6 ay 22 gün hapis...
        Adana'da 5 öğretmeni darbettiği öne sürülen sanığa 8 yıl 6 ay 22 gün hapis...