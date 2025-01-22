Kartalkaya'daki yangında çocukları ile ölen çift, tatil sonrası ailelerini ziyaret edecekmiş

BOLU Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan otel yangınında çocukları Mavi (7) ve Doğa (9) ile birlikte hayatını kaybeden Mert (41) ve Duygu Doğan'ın (40) Adana'daki babaevine taziye çadırı kuruldu. Doğan ailesinin, tatile gittikleri otelden çıktıktan sonra ailelerini ziyaret için Adana'ya gelmeyi planladıkları belirtildi.

Tayland merkezli bir plastik firmasının Türkiye genel müdürü olarak görev yapan Mert Doğan, yarıyıl tatili için, yaşam koçluğu yapan eşi Duygu, çocukları Mavi ve Doğa Doğan ile birlikte Kartalkaya Kayak Merkezi’ne gitti. Otelde çıkan yangında Doğan ailesi de yaşamlarını yitirdi.

Duygu Doğan'ın Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi’ndeki babaevine taziye çadırı kuruldu. Ailelere başsağlığı dileyen yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. İstanbul'da yaşayan Doğan ailesinin, 24 Ocak’ta otelden çıkış yapıp, Adana'ya gelmeyi planladıkları öğrenildi.

Doğan çifti ve çocuklarının cenazeleri, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.