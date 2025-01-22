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        Belediye başkanının içinde bulunduğu otomobile, eski personelden silahlı saldırı

        ADANA'da İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse'nin de içinde bulunduğu belediye personelinin otomobiline silahlı saldırı düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 21:20 Güncelleme: 22.01.2025 - 21:25
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        Belediye başkanının içinde bulunduğu otomobile, eski personelden silahlı saldırı
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        ADANA'da İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse'nin de içinde bulunduğu belediye personelinin otomobiline silahlı saldırı düzenlendi. İşten çıkarılan eski belediye çalışanı A.A.'nın gerçekleştirdiği silahlı saldırıda şans eseri yaralanan olmadı.

        Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. İşten çıkarılan eski belediye çalışanı A.A., sorumlu tuttuğu belediye personeli Benal Karagöz'ün içinde bulunduğu seyir halindeki otomobile tabancayla ateş açtı. Saldırıda şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, olayın ardından kaçan A.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

        Öte yandan Belediye Başkanı Karaköse, Karagöz ile sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında saldırıyı gerçekleştiren A.A.'nın işe gelmemesi nedeniyle tutulan rapor sonrasında işten çıkarıldığını, kimsenin bundan sorumlu olmadığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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