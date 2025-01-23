'Kabuğunu kırmak isteyen kadınlar' erişte üretiyor

ADANA'da yaşadıkları dezavantajlı bölgelerde sosyal ve ekonomik hayatın içerisinde kendi emeği ile var olmak isteyen kadınlar, Güney Adana Girişimci Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde yöresel doğal lezzetler üretiyor. Avrupa Birliği projesi kapsamında mutfaklarına yeni gelen makinelerle birlikte üretim kapasitelerinin arttığını söyleyen kooperatif başkanı Suna Çetin, "Ayda 3-4 ton erişte üretebiliyoruz. Burada üretmek, kabuğunu kırmak isteyen kadınlara öncelik veriyoruz" dedi.

Kentte dezavantajlı kadınların para kazanmaları, ev ekonomilerine katkıda bulunup kendi ayakları üzerinde durmalarını hedefleyen Güney Adana Girişimci Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin mutfağında, mevsimindeki meyve ve sebzeler kullanılarak yöresel doğal ürünler üretilmeye devam ediyor. Adana Valiliği'nin hazırladığı program kapsamında 2018 yılında kurulan kooperatif, o günden bu yana kadınları hem sosyal yaşamın içerisinde tutmak hem de ekonomik anlamda güçlenmelerini sağlamak için çok sayıda proje yürütüyor. Kooperatif mutfağına gelen kadınlarla reçelden erişteye, salçadan konservelere ve sağlıklı atıştırmalıklara kadar çok sayıda lezzet ortaya çıkarılırken, evde üreten kadınların emeği de destekleniyor.

KAPASİTE ARTTI, AYDA 3-4 TON ERİŞTE ÜRETİLİYOR

Yakın zamanda üretim kapasitelerini yükseltmek için hazırladıkları Avrupa Birliği projesinden aldıkları destekle mutfaklarına yeni makineler kazandırdıklarını söyleyen kooperatif başkanı Suna Çetin, "Öğütme makinemiz, fırın kurutma makinemiz, yoğurma kazanımız ile her zaman yaptığımız üretimi iki katına çıkarmayı başardık. Erişteleri serip, mutfak içerisindeki raflarda kurutuyorduk. Kurutma alanımız çok dardı, kapasitemiz azdı. 2021 yılında aylık 1 tona yakın üretimimiz varken, yeni makinelerimizin gelişiyle artık 10 günde 1 tonu buluyoruz. Dolayısıyla ayda 3-4 ton erişte üretebiliyoruz. Tam buğday, sebzeli, çorbalık eriştelerimizi çiftçi kadınlarımızın ürettiği unları satın alarak üretiyoruz. Bu şekilde bir dayanışma da sergiliyoruz" diye konuştu.

‘ÜRETMEK İSTEYEN TÜM KADINLARA KAPIMIZ AÇIK’

Çetin, "Kooperatifimize destek veren, üretenlerin geneli dezavantajlı, aile içi şiddete maruz kalmış ya da hiçbir şekilde çalışma hakkı verilmeyen kadınlardan oluşuyor. 'Artık yeter' diyen, çocuğuna harçlık verebilmek, belirli ihtiyaçlarını almak isteyen yani aslında kabuğunu kırmak isteyen kadınlara daha çok öncelik veriyoruz. Böylelikle onlara hem sosyal hem ekonomik destek veriyoruz. Günlük belirli bir yevmiye alıyorlar. Bu da aylık asgari ücrete denk geliyor. Burada üretmek isteyen tüm kadınlara kapımız açık" ifadelerini kullandı.