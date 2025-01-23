Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Belediye başkanının içinde bulunduğu otomobile ateş açan saldırgan yakalandı

        ADANA'da İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse'nin de içinde bulunduğu belediye personelinin otomobiline silahlı saldırı düzenleyen eski personel A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 12:46 Güncelleme: 23.01.2025 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Belediye başkanının içinde bulunduğu otomobile ateş açan saldırgan yakalandı
        ABONE OL

        ADANA'da İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse'nin de içinde bulunduğu belediye personelinin otomobiline silahlı saldırı düzenleyen eski personel A.A. (34), Kozan ilçesinde yakalandı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Eski belediye çalışanı A.A., işten çıkarılmasında sorumlu tuttuğu belediye personeli Benal Karagöz ve belediye başkanı Kasım Karaköse'nin içinde bulunduğu otomobile tabancayla ateş açtı. Saldırıda, şans eseri yaralanan olmadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis olayın ardından kaçan A.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

        Belediye başkanı Karaköse, Karagöz ile sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında saldırıyı gerçekleştiren A.A.'nın işe gelmemesi nedeniyle tutulan rapor sonrasında işten çıkarıldığını, kimsenin bundan sorumlu olmadığını söyledi.

        TAKİP SONUCU YAKALANDI

        Şüphelinin Kozan ilçesine kaçtığını belirleyen polis ekipleri, yerini tespit etti. Takip edildiğini fark edince kaçmaya çalışan A.A. yere düştü. Yakalanıp, gözaltına alınan şüpheli, sorgusu için emniyete götürüldü.

        A.A.'nın gözaltına alındığı anlar, cep telefonuyla kayda alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Kartalkaya'dan sonra dedelerine gideceklermiş! Bir ailenin son tatili!
        Kartalkaya'dan sonra dedelerine gideceklermiş! Bir ailenin son tatili!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        Cinsel istismar iddiasında anne ve sevgilisi tutuklandı!
        Cinsel istismar iddiasında anne ve sevgilisi tutuklandı!
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        Suudi Arabistan'dan ABD'ye 600 milyarlık yatırım niyeti
        Suudi Arabistan'dan ABD'ye 600 milyarlık yatırım niyeti
        Konutta alım iştahı zirvede
        Konutta alım iştahı zirvede
        Irak'ta çocuk gelinlerin önünü açan yasa
        Irak'ta çocuk gelinlerin önünü açan yasa
        Kripto para borsaları için yeni kriterler
        Kripto para borsaları için yeni kriterler
        48 suç kaydı vardı! Cezaevinden kaçtı! Melisa'yı katletti!
        48 suç kaydı vardı! Cezaevinden kaçtı! Melisa'yı katletti!
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        MB'nin yılın ilk faiz kararı ne olur?
        MB'nin yılın ilk faiz kararı ne olur?
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!

        Benzer Haberler

        İmamoğlu Belediye Başkanının da içinde olduğu araca düzenlenen silahlı sald...
        İmamoğlu Belediye Başkanının da içinde olduğu araca düzenlenen silahlı sald...
        Kartalkaya'daki otel yangınında ölen anne, baba ve 2 çocuğunun cenazeleri A...
        Kartalkaya'daki otel yangınında ölen anne, baba ve 2 çocuğunun cenazeleri A...
        Kartalkaya'daki yangında ölen çift ile 2 çocuğu toprağa verildi
        Kartalkaya'daki yangında ölen çift ile 2 çocuğu toprağa verildi
        'Kabuğunu kırmak isteyen kadınlar' erişte üretiyor
        'Kabuğunu kırmak isteyen kadınlar' erişte üretiyor
        Adana'da aranan 10 hükümlü yakalandı
        Adana'da aranan 10 hükümlü yakalandı
        Adana'da iş yerinde uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 sanığa hapis cezas...
        Adana'da iş yerinde uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 sanığa hapis cezas...