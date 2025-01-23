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        Belediye başkanının içinde bulunduğu otomobile ateş açan saldırgan yakalandı (2)

        TUTUKLANDIAdana'daİmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse'nin de içinde bulunduğu belediye personelinin otomobiline silahlı saldırı düzenleyen eski personel Abdullah Akbulut (34), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 16:38 Güncelleme: 23.01.2025 - 16:40
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        Belediye başkanının içinde bulunduğu otomobile ateş açan saldırgan yakalandı (2)
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        TUTUKLANDI

        Adana'daİmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse'nin de içinde bulunduğu belediye personelinin otomobiline silahlı saldırı düzenleyen eski personel Abdullah Akbulut (34), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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