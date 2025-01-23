Belediye başkanının içinde bulunduğu otomobile ateş açan saldırgan yakalandı (2)
TUTUKLANDIAdana'daİmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse'nin de içinde bulunduğu belediye personelinin otomobiline silahlı saldırı düzenleyen eski personel Abdullah Akbulut (34), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
TUTUKLANDI
Adana'daİmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse'nin de içinde bulunduğu belediye personelinin otomobiline silahlı saldırı düzenleyen eski personel Abdullah Akbulut (34), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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