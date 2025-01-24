İş yerine kurduğu serada uyuşturucu yetiştiren şüpheli tutuklandı

ADANA'da, operasyon yapılan Yılmaz G.'nin (44) hırdavat dükkanının arka odasında, özel düzenekli sera, 17 kök Hint keneviri ve 51 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan ve ifadesinde, "Esrar, piyasada pahalı olduğu için, kendim içmek için üretiyordum" diyen Yılmaz G., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Toros Mahallesi'ndeki iş yerinde uyuşturucu üretildiği bilgisiyle harekete geçti. Ekipler, hırdavat malzemeleri satan şüpheli Yılmaz G.'nin iş yerine operasyon düzenledi. Polis, duvar kağıdıyla kaplanmış bir kapıdan girilen arka odada özel düzenekli serayla karşılaştı. Ekiplerin aramalarında 17 kök Hint keneviri ve 51 gram kurutulmuş esrar ele geçirildi. Uyuşturucu üretiminde kullanılan 26 led lamba, güçlendirici adaptör, 2 havalandırma aparatı, ısı ölçer, projektör, çadır, saksı ve gübrelere ise el konuldu.

Gözaltına alınan Yılmaz G., emniyetteki ifadesinde, "Yetiştirdiğim ürünleri satmıyorum. Esrar, piyasada pahalı olduğu için, kendim içmek için üretiyordum" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz G., tutuklandı.