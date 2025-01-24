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        Gamze'nin öldüğü kavga, sevgilisi ve onun eski sevgilisine küfrettiği için çıkmış

        ADANA'da ağaçlık alanda çıkan tartışmada karnından tabancayla vurulan Gamze Alır'ın (32) ölümüne ilişkin gözaltına alınan sevgilisi Murat Aktaş (52), onun eski sevgilisi Döne Bulut (21) ile arkadaşı Savaş Güler (42) tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 10:24 Güncelleme: 24.01.2025 - 10:30
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        Gamze'nin öldüğü kavga, sevgilisi ve onun eski sevgilisine küfrettiği için çıkmış
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        ADANA'da ağaçlık alanda çıkan tartışmada karnından tabancayla vurulan Gamze Alır’ın (32) ölümüne ilişkin gözaltına alınan sevgilisi Murat Aktaş (52), onun eski sevgilisi Döne Bulut (21) ile arkadaşı Savaş Güler (42) tutuklandı. Alır’ın, Aktaş ile eski sevgilisi Bulut’a küfrettiği, kavganın bu nedenle yaşandığı ortaya çıktı.

        Olay, 10 Ocak akşamı, Sarıçam ilçesi Yeşil Bulvar’daki ağaçlık alanda meydana geldi. Çarkıpare Mahallesi’ndeki evinden ayrılan 2 çocuk annesi Gamze Alır, sevgilisi Murat Aktaş, onun eski sevgilisi Döne Bulut, arkadaşları Savaş Güler, Halil İbrahim A. (58) ve Nurgül A. (30) ile buluştu. Gamze Alır, çıkan tartışmada karnından tabancayla vuruldu. Silah seslerini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolünde Gamze Alır’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerindeki 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Başlatılan soruşturmada, Gamze Alır ve diğerlerinin, yaktıkları ateşin yanında uyuşturucu kullandığı belirlendi. Gamze Alır’ın, Aktaş ile eski sevgilisi Bulut’a küfrettiği, kavganın ise bu nedenle yaşandığı ortaya çıktı. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında, Alır’ın birden sinirlenerek Aktaş ile Bulut’a küfrettiğini, silahla rastgele ateş açtıktan sonra intihar ettiğini, cinayeti kendilerinin işlemediğini öne sürdü.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Murat Aktaş, Döne Bulut ve Savaş Güler çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, Halil İbrahim A. ile Nurgül A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler ve Gamze Alır’dan alınan svap örnekleriyle, olay yerinde bulunan tabanca, incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi. Cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilen Alır'ın ölümünün intihar mı cinayet mi olduğu inceleme sonucu tespit edilecek.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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