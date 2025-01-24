Dervişoğlu: Verdiğimiz mücadeleyi anlamayanlar asıl teferruat olanlardır

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Son zamanlarda istifa edenlerin bir kısmı AK Parti’ye geçerken yaptıkları konuşmalarda ‘Söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ diyor. Bizim verdiğimiz mücadeleyi anlamayanlar asıl teferruat olanlardır" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bir dizi ziyaret ve toplantı için geldiği Adana'da Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenledi. Dervişoğlu'na, genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri de eşlik etti. İYİ Parti'den bazı milletvekillerinin istifa etmesini değerlendiren Dervişoğlu, "Meral Akşener, siyaseti bıraktığını ve ‘Cumhurbaşkanı Yardımcısı’ olacağı iddialarının, dedikodu boyutunu aşarak yalan olduğunu açıkladı. Meral Akşener’e yakın milletvekilleri partiden ayrılıp önce Cumhuriyet Halk Partisi’ne ardından da AK Parti’ye geçiyor diye bir tezvirat kamuoyunu meşgul ediyor. Biz parlamentoya 44 milletvekiliyle girdik. O 44 milletvekilinin tamamı da Meral Akşener ve o dönemki yönetimin belirlediği isimlerdir. O nedenle kim giderse Meral Akşener ile yakınlığı olanlardır. Ben partimin bugününe sahip çıktığım gibi dününe de sahip çıkıyorum ve yarının da inşası için arkadaşlarım ile birlikte uğraşıyorum. Siyaset, gidenlerle değil, kalanlarla yapılıyor. Gidenlerin bir bölümü açıklamalar yapıyorlar. Hiçbirinin açıklamasında İYİ Parti’nin kuruluş felsefesinden uzaklaştığına dair bir beyan yok. Yeni seçilmiş bir genel başkan olarak şahsımın söylemi veya fiillerinden dolayı da bir istifa yok. Bu istifaların tamamı siyasi ikbal ve istikbal adına gerçekleştirilmiş istifalardır. Son zamanlarda istifa edenlerin bir kısmı AK Parti’ye geçerken yaptıkları konuşmalarda ‘Söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ diyor. Bizim verdiğimiz mücadeleyi anlamayanlar asıl teferruat olanlardır. O teferruat olanların gitmiş olduğundan dolayı bir üzüntümüz yoktur ve kalan arkadaşlarımızla mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

'BOLU'DAKİ OTEL YANGINIYLA İLGİLİ MECLİSE ARAŞTIRMA ÖNERGESİ VERDİK'

Bolu'da otelde meydana gelen yangınla ilgili meclise araştırma önergesi verdiğini belirten Dervişoğlu, “Türkiye acılı günler geçiriyor. Geride bıraktığımız günlerde bir yangın felaketinden sonra kamuoyundaki tartışmaları görüyorsunuz. Yangında hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. İnşallah o problemin derinlemesine araştırılarak çözümüne yönelik doğru adımlar atabiliriz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki İYİ Parti parlamento grubu bugün; Bolu’da gerçekleşen yangın ile alakalı araştırma önergesi verdi. Önümüzdeki salı günü bu önerge Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde değerlendirilecek. Umuyoruz ki bunu bir siyasi mesele olarak değerlendirmezler ve araştırma komisyonunun kurulmasına iktidar milletvekilleri de katkı sağlarlar” diye konuştu.