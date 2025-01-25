Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adanaspor-Iğdır FK: 0-0

        STAT:Yeni AdanaHAKEMLER: Süleyman Bahadır, Selim Şenöz, Çağrı YıldırımADANASPOR: Nurullah Aslan- Hasan Hatipoğlu, Donkor, Feyzi Yıldırım, Yusuf Can Esendemir (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 21:20 Güncelleme: 25.01.2025 - 21:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adanaspor-Iğdır FK: 0-0
        ABONE OL

        STAT:Yeni Adana

        HAKEMLER: Süleyman Bahadır, Selim Şenöz, Çağrı Yıldırım

        ADANASPOR: Nurullah Aslan- Hasan Hatipoğlu, Donkor, Feyzi Yıldırım, Yusuf Can Esendemir (Dk. 67 Orkan Çınar), Mirza Cihan (Dk. 46 Adem Eren Kabak, Innocent (Dk. 46 Endri Çekiçi), Ciss (Dk. 67 Fofana), Sadiku, Çikalleshi, Ivan

        IĞDIR FK: Bahadır Güngördü- Alim Öztürk, Alperen Selvi, Cebrail Karayel, Conte, Regattin (Dk. 73 Eysseric), Mert Çölgeçen (Dk. 86 İbrahim Akdağ), Muammer Sarıkaya, Gökcan Kaya, Avramovski (Dk. 64 Thuram), Malle (Dk. 86 Bruno)

        SARI KARTLAR: Innocent, Cikalleshi, Fofana (Adanaspor), Regattin, Alim Öztürk, Mert Çölgeçen (Iğdır FK)

        1’inci Lig’in 21’inci hafta karşılaşmasında Adanaspor, sahasında konuk ettiği Iğdır FK ile golsüz berabere kaldı.

        3’üncü dakikada Adanaspor’un sol kanattan atağında Ivan, topu ceza sahasına ortaladı. Rakip savunmanın arasından yükselen Çikalleshi’nin kafa vuruşunda top, üstten auta gitti.

        5’inci dakikada Iğdır FK’nın sol kanattan atağında Gökcan, topu ceza sahasına ortaladı. Donkor’a çarpıp, kaleye yönelen topu kaleci Nurullah son anda kornere çeldi.

        Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

        54’üncü dakikada serbest vuruş kazanan Adanaspor’da topun başına geçen Endri Çekici, ceza sahasına orta yaptı. Rakip savunmanın arasından yükselen Ciss’in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

        75’inci dakikada sağ kanattan atak geliştiren Iğdır FK’de Fofana, çalımlarla ceza sahasına sokuldu. Fofana, Muammer’in müdahalesiyle yerde kaldı. VAR kontrolünün ardından maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

        80’inci dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Eysseric, kalenin sağına şutunu çekti. Kaleci Nurullah, yerden gelen topu kurtardı.

        90+1’inci dakikada Iğdır FK’nın atağında Eysseric, ceza sahası dışından sert bir şut gönderdi. Kaleci Nurullah, topu köşeden kornere çeldi.

        Kalan dakikalarda da eşitlik bozulmadı, maç 0-0 sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yangın faciasını böyle kaydetti
        Yangın faciasını böyle kaydetti
        İsrail 200 Filistinliyi serbest bıraktı
        İsrail 200 Filistinliyi serbest bıraktı
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028 ve 2029 seçimlerinde hedefimiz...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028 ve 2029 seçimlerinde hedefimiz...
        Aslan, Osimhen'le kükredi!
        Aslan, Osimhen'le kükredi!
        Konya'da çöken binada 2 kişi cansız bulundu!
        Konya'da çöken binada 2 kişi cansız bulundu!
        Aslan'dan sağ bek hamlesi!
        Aslan'dan sağ bek hamlesi!
        ‘Heimlich manevrası' ile kurtardı
        ‘Heimlich manevrası' ile kurtardı
        Kartalkaya'da bilirkişi heyeti incelemelerini tamamladı
        Kartalkaya'da bilirkişi heyeti incelemelerini tamamladı
        Dondurmada Guinness rekoru kırdılar
        Dondurmada Guinness rekoru kırdılar
        Cenazemde 'Little Girl Blue' çalsın
        Cenazemde 'Little Girl Blue' çalsın
        İşte Yusuf Akçiçek transferinin perde arkası!
        İşte Yusuf Akçiçek transferinin perde arkası!
        Teknedeki kadın sevgilisi çıktı!
        Teknedeki kadın sevgilisi çıktı!
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Süper Lig'de imza şov!
        Süper Lig'de imza şov!
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        En iyi 5 seri katil polisiyesi
        En iyi 5 seri katil polisiyesi
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Adana Demirspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Adana Demirspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Hayvan mezatında üreticilere 295 büyükbaşın aracısız olarak satışı yapıldı
        Hayvan mezatında üreticilere 295 büyükbaşın aracısız olarak satışı yapıldı
        Görme engelli Emre, sporda da müzikteki gibi başarılı olmak istiyor
        Görme engelli Emre, sporda da müzikteki gibi başarılı olmak istiyor
        Yayaya yol vermeyince ceza kesildi, 'Siz şaka mısınız ağabey' dedi
        Yayaya yol vermeyince ceza kesildi, 'Siz şaka mısınız ağabey' dedi
        Adana'da dron destekli trafik uygulaması yapıldı
        Adana'da dron destekli trafik uygulaması yapıldı