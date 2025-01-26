Rengi siyaha dönüp köpüren Ceyhan Nehri'nde balık ölümleri

ADANA'da Çukurova'nın verimli topraklarına can suyu olan Ceyhan Nehri'nde son dönemde kirlilik nedeniyle balık ölümleri yaşanıyor. Yoğun kötü kokuyu ve beyaz köpükleri de beraberinde getiren kirli suda bazı gençler hem yüzüyor hem de balık tutuyor. Bölgedeki narenciye bahçelerinin bu su ile sulanmasının yanında tutulan balıkların tüketilmesi de halk sağlığı açısından tehlike yaratıyor. Nehir kıyısındaki mahallelerde yaşayanlar yetkililerden kirliliğin kaynağının araştırılarak önlem alınmasını istedi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden başlayıp 509 kilometrelik bir alana uzanarak, Akdeniz'de İskenderun Körfezi'ne dökülen ve tarımsal faaliyetlerde kullanılarak Çukurova'ya can suyu veren Ceyhan Nehri'ndeki kirlilik dikkat çekici boyutlara ulaştı. Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Özler Mahallesi'nden geçen nehir suyunda tekrar balık ölümleri yaşandı. Bölgede binlerce balığın öldüğü ve kıyıya vurduğu görülürken, tarımsal amaçlı kullanılan suyla narenciye bahçeleri de sulanıyor. Nehre çok yakın noktalarda arıcılık yapılıyor. Öte yandan, bulanık ve koyu renkteki sudan yayılan yoğun kötü koku dayanılmaz bir hal almasına karşın bölgede hava sıcaklığının kış mevsiminin üzerinde olması nedeniyle zaman zaman gençlerin suya girmesi ve balık tutması da dikkat çekti. Mahalleli, bazı bölgelerde üzeri beyaz köpükle kaplanan kirli su kaynağından sulanan narenciyelerin ve tutulan balıkların, tüketilmesi durumunda halk sağlığını tehdit etmesinden endişe duyduklarını söyledi.

'NEHİRDEN ZEHİR AKIYOR, ÇOCUKLAR HASTALANIYOR'

Özler Mahallesi Muhtarı Sinan Barçin, geçen yıl da balık ölümleriyle karşılaştıklarını ancak bu yıl daha çok arttığını belirterek, "Nehrin suyundan zehir akıyor. Binlerce balık ölüyor. Bu nehirden balık tutarak geçimini sağlayan insanlarımız var. Narenciye bahçelerimiz Yumurtalık ilçesine kadar bu suyla sulanıyor. Sulamasak bahçe kuruyor. Burada 10 bin nüfusumuz var. Kötü kokudan herkes rahatsız oluyor ve bana şikayette bulunuyor. Gözle görülen bir durum. İçme suyuna da tesir ettiğini düşünüyoruz çünkü çocuklarımız hep hasta oluyor. Devletimizden, yetkililerden bir yardım bir çare bekliyoruz" diye konuştu.