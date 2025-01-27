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        Tartıştığı kişiyi parke taşıyla öldürdü

        ADANA'da kavgada Cabbar D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 17:40 Güncelleme: 27.01.2025 - 17:45
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        Tartıştığı kişiyi parke taşıyla öldürdü
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        ADANA’da kavgada Cabbar D.’nin başına parke taşıyla vurduğu Burak Boran (30), tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından yakalanan Cabbar D. ise tutuklandı.

        Olay, 17 Ocak’ta Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi’nde meydana geldi. Burak Boran ile Cabbar D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Cabbar D., Boran’ın başına kaldırım taşıyla vurdu. Boran kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Burak Boran ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Olayla ilgili çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Cabbar D.’yi yakın bir sokakta yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cabbar D. ise çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Seyhan Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Boran, bugün sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine karşın hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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