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        Çalıştığı kebapçıda silahlı saldırıya uğrayan Şehmus, 'çete hesaplaşması' nedeniyle öldürülmüş

        ADANA'da çalıştığı kebapçıda tabancayla boynundan vurulan Şehmus Yılmaz'ın (32), husumetli 2 suç örgütünün nüfuz çatışması nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 10:17 Güncelleme: 28.01.2025 - 10:20
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        Çalıştığı kebapçıda silahlı saldırıya uğrayan Şehmus, 'çete hesaplaşması' nedeniyle öldürülmüş
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        ADANA'da çalıştığı kebapçıda tabancayla boynundan vurulan Şehmus Yılmaz'ın (32), husumetli 2 suç örgütünün nüfuz çatışması nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis, tetikçinin E.M. (16) olduğunu belirleyip, saklandığı depoda yakaladı.

        Olay, 10 Aralık'ta saat 19.30 sıralarında Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Başında kask bulunan kimliği belirsiz kişi, motosikletle yaklaştığı kebapçı dükkanına tabanca ile ateş açtı. Kebapçı çalışanı Şehmus Yılmaz, boynundan vurularak ağır yaralandı. Silahlı saldırgan motosikletiyle olay yerinden kaçarken, ambulansla hastaneye kaldırılan Yılmaz kurtarılamadı.

        CİNAYETİ PARA KARŞILIĞI İŞLEMİŞ

        Çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yılmaz'ın husumetli 2 suç örgütünün nüfuz çatışması nedeniyle öldürüldüğünü belirledi. Bölgedeki ve kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin E.M. olduğunu tespit etti. Şüphelinin, para karşılığı işlediği cinayetin ardından saklanmak için Mersin'e kaçtığı belirlendi. Polis, şüphelinin Yenişehir ilçesi Kuzeykent Mahallesi'ndeki bir depoda saklandığını saptadı. Depoya operasyon düzenleyen polis, E.M.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.M., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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