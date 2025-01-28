Çalıştığı kebapçıda silahlı saldırıya uğrayan Şehmus, 'çete hesaplaşması' nedeniyle öldürülmüş

Çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yılmaz'ın husumetli 2 suç örgütünün nüfuz çatışması nedeniyle öldürüldüğünü belirledi. Bölgedeki ve kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin E.M. olduğunu tespit etti. Şüphelinin, para karşılığı işlediği cinayetin ardından saklanmak için Mersin'e kaçtığı belirlendi. Polis, şüphelinin Yenişehir ilçesi Kuzeykent Mahallesi'ndeki bir depoda saklandığını saptadı. Depoya operasyon düzenleyen polis, E.M.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.M., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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