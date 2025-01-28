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        'Yılda yaklaşık 100-120 kök hücre nakli gerçekleştiriyoruz'

        KÖK hücre nakli uygulamalarıyla kan hastalıklarına karşı önemli bir mücadele verdiklerini belirten Başkent Üniversitesi Adana Dr.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 11:18 Güncelleme: 28.01.2025 - 11:20
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        'Yılda yaklaşık 100-120 kök hücre nakli gerçekleştiriyoruz'
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        KÖK hücre nakli uygulamalarıyla kan hastalıklarına karşı önemli bir mücadele verdiklerini belirten Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi İç Hastalıkları- Hematoloji Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Mahmut Yeral, “Merkez 2011 yılında Joint Accreditation Committee-ISCT & EBMT (JACIE) tarafından klinik, hücre işleme ve toplama alanlarında üç ayrı akreditasyon kazandı. Yılda yaklaşık 100-120 kök hücre nakli gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar bin 500’e yakın başarılı nakil yaptık. Modern tıp uygulamalarını dünya standartlarında tedavi yaklaşımlarıyla birleştiren merkezde, hastaların yaşam kalitelerini artırmaya yönelik kapsamlı tedavi hizmetleri sunuluyor” dedi.

        Kemik iliği nakli süreçlerinde hasta ve donör güvenliğine büyük önem verildiğini belirten Prof. Dr. Yeral, her aşamada detaylı bilgilendirme yapıldığını söyledi. Prof. Dr. Mahmut Yeral, "Hem otolog (hastanın kendi kök hücreleriyle) hem de allojenik (uyumlu donörden) nakil imkanı sunarak hastalarımıza en uygun tedavi seçeneklerini sağlıyoruz. EBMT tarafından düzenli olarak yapılan analizlerde, merkezin sonuçları Avrupa’daki diğer nakil merkezleri ile benzer, hatta bazı alanlarda daha ileri seviyelerde” ifadelerini kullandı.

        ‘JACIE AKREDİTASYONU İLE ULUSLARARASI STANDARTLARDA HİZMET’

        Prof. Dr. Yeral, merkezin 2011 yılında Joint Accreditation Committee-ISCT & EBMT (JACIE) tarafından klinik, hücre işleme ve toplama alanlarında üç ayrı akreditasyon kazandığını belirtti. JACIE akreditasyonunun hasta güvenliğini, yüksek kalite standartlarını, deneyimli personel ile hizmet sunmayı ve sürekli iyileştirme süreçlerini içerdiğini ifade eden Prof. Dr. Yeral, "JACIE akreditasyonu sayesinde, merkezimize başvuran hastalar, uluslararası kalite standartlarında, güvenli ve multidisipliner bir tedavi sürecinden geçiyor" diye konuştu.

        ‘KÖK HÜCRE BAĞIŞÇILARININ SEÇİMİ BÜYÜK BİR HASSASİYETLE YAPILIYOR’

        Kök hücre naklinin genellikle lösemi, lenfoma, multipl miyelom gibi kanser türleri ile bazı genetik ve bağışıklık sistemi bozukluklarında tercih edildiğini belirten Prof. Dr. Yeral, “Bu tedavi yöntemi, hastanın hastalıklı veya bozulmuş kemik iliğinin sağlıklı kök hücrelerle değiştirilmesini sağlayarak hastalığın ilerlemesini durduruyor ve iyileşme sürecini hızlandırıyor. Kök hücre bağışçılarının seçimi büyük bir hassasiyetle yapılıyor. 18-50 yaş arası, sağlıklı ve belirli tıbbi kriterlere uygun kişilerin tercih ediliyor. JACIE akreditasyonu sayesinde, donörler güvenli bir ortamda sürece dahil ediliyor. Kan hastalıkları ve bazı kanser türlerinde hayat kurtarıcı olabilen kök hücre bağışı, sağlıklı bireylerin destekleriyle daha fazla hastaya umut ışığı oluyor" dedi.

        HASTA BİLGİLENDİRME VE DESTEK HİZMETLERİ

        Prof. Dr. Yeral, tedavi sürecinde ve sonrasında hastaların bilgilendirilmesine ve psikolojik destek almalarına büyük önem verdiklerini ifade etti. Hastalar ve ailelerine tedavi süreci, olası yan etkiler ve iyileşme süreci hakkında detaylı bilgi sağlandığını belirten Yeral, enfeksiyon riskini minimize etmek için gerekli tüm önlemlerin alındığını vurguladı.

        Prof. Dr. Mahmut Yeral, “Alanında uzman hekim kadromuz ve deneyimli sağlık ekibimizle kök hücre nakli konusunda hem Adana bölgesinde hem de ulusal çapta hastalar için önemli bir sağlık merkezi olarak hizmet veriyoruz “dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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