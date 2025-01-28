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        Adana'nın Seyhan Belediyesi'ne 'icra' şoku

        ADANA'nın Seyhan Belediye Başkanlığı'na 5 müteahhit firmaya borcunu ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 19:00 Güncelleme: 28.01.2025 - 19:05
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        Adana'nın Seyhan Belediyesi'ne 'icra' şoku
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        ADANA’nın Seyhan Belediye Başkanlığı’na 5 müteahhit firmaya borcunu ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlatıldı. Belediye binasına gelen icra memurları, makam odasındaki eşyalara haciz yoluyla el koydu.

        Cumhuriyet Halk Partili Oya Tekin’in başkanlığını yaptığı Seyhan Belediye Başkanlığı’na, önceki dönemde 5 müteahhit firmaya olan borcunu ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlatıldı. Belediyeye gelen icra memurları, Başkan Tekin’in makam odasındaki koltuk, masa ve sandalye gibi eşyaları haczederek kamyonete yükledi. Tekin'in konu hakkında açıklama yapacağı belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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