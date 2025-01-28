Adana'nın Seyhan Belediyesi'ne 'icra' şoku

Cumhuriyet Halk Partili Oya Tekin’in başkanlığını yaptığı Seyhan Belediye Başkanlığı’na, önceki dönemde 5 müteahhit firmaya olan borcunu ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlatıldı. Belediyeye gelen icra memurları, Başkan Tekin’in makam odasındaki koltuk, masa ve sandalye gibi eşyaları haczederek kamyonete yükledi. Tekin'in konu hakkında açıklama yapacağı belirtildi.

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