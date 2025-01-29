Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'nın Seyhan Belediyesi'ne 'icra' şoku (2)

        BELEDİYEBAŞKANI TEKİN'DEN AÇIKLAMASeyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, 5 müteahhitin alacalarına yönelik başlattıkları icra takibi sonucu makam odasındaki eşyaların haczedilmesine yönelik açıklama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 00:58 Güncelleme: 29.01.2025 - 01:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'nın Seyhan Belediyesi'ne 'icra' şoku (2)
        ABONE OL

        BELEDİYEBAŞKANI TEKİN'DEN AÇIKLAMA

        Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, 5 müteahhitin alacalarına yönelik başlattıkları icra takibi sonucu makam odasındaki eşyaların haczedilmesine yönelik açıklama yaptı. Seçim döneminde makamının sokaklar olacağını söylediğini hatırlatan Başkan Tekin, bunu 9 aydır gösterdiklerini söyledi.

        Haciz işleminin sembolik olduğunu dile getiren Tekin, şöyle konuştu:

        "Bu alacağı karşılayacak rakam olmaktan çok uzak. Dengelenemez bir miktardır buradaki masa ve sandalye. Şunu belirtmek istiyorum; 1 Nisan itibariyle göreve başladığımızda burada bir seçim bütçesi uygulanmıştı ve mali disiplin bozulmuştu. Bozulan mali disiplin bu şartlar altında biz söz verdiğimiz gibi Seyhanlının refahı ve mutluluğu için hizmet etmeye devam ettik. Hizmet anlayışımızı ve kaynaklarımızı değiştirmeye çalıştık. Kent lokantaları açtık, Seyhan'da bize güvenen iş insanlarının yaptığı bağış ve desteklerle. Çok fazla bağış aldık ve hizmetlerimizi böyle sürdürmeye çalıştık. Yığınlarca rakamlara mal olacak park ve bahçeler ihaleleri yapmadık. Çünkü bütçemiz buna elvermiyordu. Bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında kadınlara iş olanağı sağladık ve farklı bir yöntem geliştirdik, bu hizmetimizi yapmaya devam ettik. Bu şartlar altında çalışırken bugün bir hacizle karşılaştık. Bizi hiçbir şey yıldıramaz. İlk günkü kararlılıkla hizmetlerimize devam edeceğiz. Seyhanlıyı hiçbir şekilde mağdur etmeyeceğiz. Bu bir başlangıçtır, mücadeleye devam edeceğiz."

        Öte yandan Başkan Tekin, yarın daha detaylı bir açıklama yapacağını da sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'de ön seçim bilmecesi?
        CHP'de ön seçim bilmecesi?
        Acılı ailelerle alay eden vicdansızlar tutuklandı
        Acılı ailelerle alay eden vicdansızlar tutuklandı
        Ticaret Bakanlığı harekete geçti: 'Harcama limiti' denetimi
        Ticaret Bakanlığı harekete geçti: 'Harcama limiti' denetimi
        Pehlivan, Asker ve Selek gözaltında
        Pehlivan, Asker ve Selek gözaltında
        Zelenskiy: Putin korktuğunu bir kere daha gösterdi
        Zelenskiy: Putin korktuğunu bir kere daha gösterdi
        Ali Palabıyık tartışmalı pozisyonları değerlendirdi!
        Ali Palabıyık tartışmalı pozisyonları değerlendirdi!
        Danimarka: Trump Grönland'ı alamayacak
        Danimarka: Trump Grönland'ı alamayacak
        Husumetlisini balkonda vurdu!
        Husumetlisini balkonda vurdu!
        Haaland'ı keşfeden scout şefi Beşiktaş'ta!
        Haaland'ı keşfeden scout şefi Beşiktaş'ta!
        İtalya başbakanına soruşturma
        İtalya başbakanına soruşturma
        Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        İran: Trump İsraillileri Grönland'a göndermeli
        İran: Trump İsraillileri Grönland'a göndermeli
        Otelin müdürü: Yetkim yok, resepsiyon personeliyim!
        Otelin müdürü: Yetkim yok, resepsiyon personeliyim!
        Anderson Talisca, 1.5 yıllığına Fenerbahçe'de!
        Anderson Talisca, 1.5 yıllığına Fenerbahçe'de!
        Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
        Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
        Kâbus otelinin genel müdürünün ifadesi ortaya çıktı!
        Kâbus otelinin genel müdürünün ifadesi ortaya çıktı!
        Ziyech Dubai yolcusu!
        Ziyech Dubai yolcusu!
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        İfadeleri ortaya çıktı
        İfadeleri ortaya çıktı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        Benzer Haberler

        Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in makam odasındaki eşyalar haczedildi
        Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in makam odasındaki eşyalar haczedildi
        Adana Demirspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı
        Adana Demirspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı
        Adana'nın Seyhan Belediyesi'ne 'icra' şoku
        Adana'nın Seyhan Belediyesi'ne 'icra' şoku
        Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın "Sürdürülebilirlik Raporu" hazır...
        Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın "Sürdürülebilirlik Raporu" hazır...
        Adana'da bölgesel aşı deposu ile 5 aile sağlığı merkezi yapılacak
        Adana'da bölgesel aşı deposu ile 5 aile sağlığı merkezi yapılacak
        Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı