Aynı yöne giden 2 otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

ADANA’nın Kozan ilçesinde aynı yöne giderken kaza yapan iki otomobilin park halindeki araçlara çarptığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında çevre yolunda üniversite kavşağında meydana geldi. Çocuklarıyla birlikte akraba ziyaretinden dönen N.Ö., kullandığı otomobille, aynı yöne giden plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobilin önüne manevra yaptı. Bu sırada iki araç çarpışıp sürüklenerek park halindeki araçlara çarptı. N.Ö.’nün kullandığı otomobil aydınlatma direğine çarparken, diğer sürücü kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.