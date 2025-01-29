Figen Yüksekdağ'ın ablası evinde ölü bulundu

Çukurova ilçesindeki evinde yalnız yaşayan Saniye Yüksekdağ'dan haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Yüksekdağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cezaevinde olan HDP'nin eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'ın ablası olan Saniye Yüksekdağ'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

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