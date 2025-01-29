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        Figen Yüksekdağ'ın ablası evinde ölü bulundu

        ESKİ HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Adana'da yaşayan ablası Saniye Yüksekdağ, evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 17:36 Güncelleme: 29.01.2025 - 17:40
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        Figen Yüksekdağ'ın ablası evinde ölü bulundu
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        ESKİ HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Adana'da yaşayan ablası Saniye Yüksekdağ, evinde ölü bulundu.

        Çukurova ilçesindeki evinde yalnız yaşayan Saniye Yüksekdağ'dan haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Yüksekdağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cezaevinde olan HDP'nin eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'ın ablası olan Saniye Yüksekdağ'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

        Bir süredir sağlık sorunları yaşadığı belirtilen Yüksekdağ'ın cenazesi, yarın Ceyhan ilçesinde toprağa verilecek.

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