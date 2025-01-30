Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da bebeklerinin topuk kanını vermek istemeyen aileye soruşturma

        ADANA'da 2,5 ay önce dünyaya gelen bebeklerinin topuk kanının alınmasını reddeden Murat (40) ve Seda (35) Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 17:11 Güncelleme: 30.01.2025 - 17:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da bebeklerinin topuk kanını vermek istemeyen aileye soruşturma
        ABONE OL

        ADANA'da 2,5 ay önce dünyaya gelen bebeklerinin topuk kanının alınmasını reddeden Murat (40) ve Seda (35) Ç. çifti hakkında Sağlık Bakanlığı'nın şikayeti sonrası soruşturma başlatıldı. Adana 6'ncı Sulh Hukuk Mahkemesi, çocuğun sağlık işlemlerinin takibi için amcasını yetkilendirdi.

        Seyhan ilçesinde yaşayan Murat ve Seda Ç. çifti, 2,5 ay önce özel hastanede dünyaya gelen M.T. adını verdikleri bebeklerinden topuk kanı alınmasına müsaade etmedi. Bunun üzerine hastane yönetimi, durumu Sağlık Bakanlığı'na iletti. Bakanlığın şikayeti sonrası Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, aile hakkında soruşturma başlattı. Murat Ç., soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere emniyete davet edildi.

        'RIZAMIZ DIŞINDA İŞLEM YAPILMASINI İSTEMİYORUZ'

        Murat Ç., ifadesinde "Aşı, topuk kanı, sağlık taraması ve türevlerini içeren hiçbir tıbbi dayatma ve müdahaleyi kabul etmiyoruz. Rızamız dışında işlem yapılmasını istemiyoruz" dedi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen sağlık personeli de yenidoğan bebeklerde bazı kalıtsal hastalıkların tanılanması ve tedavi edilmesi için uygulanan topuk kanı uygulaması hakkında aile ile görüşerek bilgiler verdi. Taranan hastalıklar ile olası etkileri yönünden bilgilendirilen aile, bu uygulamayı kabul etmediğini belirtti. Bunun üzerine Adana 6'ncı Sulh Hukuk Mahkemesi, soruşturma kapsamında; çocuğun sağlık işlemlerine karşı çıkan babası ve annesinin şüpheli sıfatıyla değerlendirildiği, bu durumun da çocuğun sağlık hizmetleri almasında risk oluşturduğu için bundan sonraki sağlık işlemlerinin takibi için amcasını yetkilendirdi.

        İKNA OLMAYAN AİLELER İÇİN HUKUKİ SÜREÇ BAŞLIYOR

        Yetkililerden alınan bilgiye göre; İl Sağlık Müdürlükleri aşı ve topuk kanı alımını reddeden aileler için sağlık personelinden oluşan bir ekip oluşturuyor, ailenin eğitim ve kültürel durumuna göre ikna yöntemine gidiliyor, eğer ikna süreci gerçekleşmezse hukuki süreç başlatılıyor, bu süreçte çocuğa vasi tayin edilip, mahkeme aileyi de dinleyerek karar veriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Korkuluk parçaları araçlara saplandı!
        Korkuluk parçaları araçlara saplandı!
        Suriye’de ismini Devlet Bahçeli’nin koyduğu Yeni Hayat Partisi kuruluyor
        Suriye’de ismini Devlet Bahçeli’nin koyduğu Yeni Hayat Partisi kuruluyor
        "40 milyon abonede fiyat artışı olmayacak"
        "40 milyon abonede fiyat artışı olmayacak"
        İklim değişikliği salmonella salgınlarını tetikleyebilir
        İklim değişikliği salmonella salgınlarını tetikleyebilir
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Genç kadın sevgilisinin evinde öldü!
        Genç kadın sevgilisinin evinde öldü!
        Eşini iple boğmuştu! "Mekanı cennet olsun" diyen katilin işte cezası!
        Eşini iple boğmuştu! "Mekanı cennet olsun" diyen katilin işte cezası!
        ‘The Odyssey’in galası Troya Müzesi’nde yapılsın
        ‘The Odyssey’in galası Troya Müzesi’nde yapılsın
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        "ABD'deki uçak kazasında uçakta Ruslar da vardı"
        "ABD'deki uçak kazasında uçakta Ruslar da vardı"
        Adını avcıların acı hikayelerinden aldı!
        Adını avcıların acı hikayelerinden aldı!
        MSB'den teğmenler açıklaması
        MSB'den teğmenler açıklaması
        İnşaat işçisinin kara kalem sevgisi!
        İnşaat işçisinin kara kalem sevgisi!
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakarak büyük protestolara yol açan kişi öldürüldü
        İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakarak büyük protestolara yol açan kişi öldürüldü
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber

        Benzer Haberler

        Adana'da ikinci şubesini açan tatlıcıdan vatandaşlara dondurma ikramı
        Adana'da ikinci şubesini açan tatlıcıdan vatandaşlara dondurma ikramı
        Adana'da denetimli serbestlik hükümlüleri sertifikalı meslek sahibi olacak
        Adana'da denetimli serbestlik hükümlüleri sertifikalı meslek sahibi olacak
        Adana'da bir kişinin av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılanm...
        Adana'da bir kişinin av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılanm...
        Figen Yüksekdağ'ın ablası toprağa verildi
        Figen Yüksekdağ'ın ablası toprağa verildi
        Adana'da dolandırıcılık iddiasıyla yargılanan 3 sanığa hapis cezası
        Adana'da dolandırıcılık iddiasıyla yargılanan 3 sanığa hapis cezası
        Adana'da 19,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Adana'da 19,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı