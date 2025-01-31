Bandrolsüz makaron yüklü minibüs, lastiklerine ateş açılarak durduruldu

ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp, sürücüsünün kaçtığı minibüs, lastiklerine tabancayla ateş edilerek durduruldu. Minibüste piyasa değeri 1,5 milyon lira olan 2 milyon 500 bin bandrolsüz makaron ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, D 400 kara yolundaki bir minibüste yüklü miktarda bandrolsüz makaron taşındığı bilgisi sonrası harekete geçti. Ekipler, sürücü Masum D. (28) ile yanındaki Ferhat K.'nin (29) bulunduğu makaron yüklü minibüsü takibe aldı. Ekipler, 'Dur' ihtarında bulundu ancak Masum D., aracı polisin üzerine sürüp, kaçmaya başladı. Takibi sürdüren polis, Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Caddesi'nde minibüsü lastiklerine tabancayla ateş edip, durdurdu. Minibüste arama yapan ekipler, piyasa değeri 1,5 milyon lira olan 2 milyon 500 bin bandrolsüz makaron ele geçirdi. Masum D. ile Ferhat D. gözaltına alındı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Minibüse öncülük ettiği değerlendirilen, sürücü Alican B. (28) ve Umut Ö.'nün (30) bulunduğu otomobil de polis tarafından durduruldu. Alican B.'nin 'Kasten yaralama', Umut Ö.'nün 'Yağma' suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Alican B. ve Umut Ö. de gözaltına alınırken, makaronların sahibi olduğu değerlendirilen Abdullah Ş. (32) evine yapılan baskınla yakaladı. Gözaltına alınan 5 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

'PARA KARŞILIĞI TAŞIMA YAPIYORDUM'

Masum D., ifadesinde, "Araçtaki malzemenin ne olduğunu bilmiyordum. Benim hasımlarım var. Polis olduklarını anlamadım. Silah sesini duyunca kaçtım. Para karşılığı taşıma yapıyordum" dedi. Alican B. de ifadesinde, "Arkadaşım Umut'la birlikte çay içmeye gitmiştik. Eve dönerken polis durdurdu. Minibüs ve makaronla bir ilgim yok" savunması yaptı. Abdullah Ş. de makaronların kendine ait olduğunu öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Masum D., Ferhat K., Alican B. ve Umut Ö. tutuklandı, Abdullah Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.