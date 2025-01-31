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        Eczacı kalfasının taktığı 'atom serum' sonrası rahatsızlanan kadın öldü, soruşturma başlatıldı

        ADANA'daeczacı kalfasının taktığı, halk arasında 'sarı serum' olarak da bilinen atom serum sonrası fenalaşan Selinay Yüksekbaş (22), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 12:36 Güncelleme: 31.01.2025 - 12:40
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        Eczacı kalfasının taktığı 'atom serum' sonrası rahatsızlanan kadın öldü, soruşturma başlatıldı
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        ADANA'daeczacı kalfasının taktığı, halk arasında 'sarı serum' olarak da bilinen atom serum sonrası fenalaşan Selinay Yüksekbaş (22), hayatını kaybetti. 2 çocuk annesi toprağa verilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Olay, 17 Ocak'ta Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Gribal enfeksiyon geçiren, evli ve 2 çocuk annesi Selinay Yüksekbaş, mahallesindeki eczacı kalfası M.M.'yi arayarak serum yapılmasını istedi. M.M., iddiaya göre 10 farklı ilacı karıştırarak halk arasında ve internette 'sarı serum' olarak da bilinen atom serum hazırladı. Yüksekbaş'ın evine giden M.M., serumu uyguladı. Yüksekbaş, bir süre sonra fenalaşınca ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Yüksekbaş, hastaneye kaldırdı. Yüksekbaş, 18 Ocak'ta yaşamını yitirdi. Selinay Yüksekbaş'ın cansız bedeni otopsinin ardından toprağa verildi. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan M.M., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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