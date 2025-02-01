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        Fatma'nın, evde av tüfeği ile vurulmuş cesedi bulundu; şüpheli gözaltında

        ADANA'da Fatma Kocaklı (21), evinde av tüfeği ile vurulmuş halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 12:17 Güncelleme: 01.02.2025 - 12:20
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        Fatma'nın, evde av tüfeği ile vurulmuş cesedi bulundu; şüpheli gözaltında
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        ADANA'da Fatma Kocaklı (21), evinde av tüfeği ile vurulmuş halde ölü bulundu. Dini nikahla birlikte yaşadığı Mikail B. gözaltına alındı.

        Olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi Manisalı Alibey Caddesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. Fatma Kocaklı ile dini nikahla birlikte yaşadığı Mikail B.'nin evinden silah sesleri duyan mahalleli, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Fatma Kocaklı'yı av tüfeğiyle karnından vurulmuş halde buldu. Hayatını kaybettiği belirlenen Kocaklı’nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mikail B. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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