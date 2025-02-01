Fatma'nın, evde av tüfeği ile vurulmuş cesedi bulundu; şüpheli gözaltında

Olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi Manisalı Alibey Caddesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. Fatma Kocaklı ile dini nikahla birlikte yaşadığı Mikail B.'nin evinden silah sesleri duyan mahalleli, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Fatma Kocaklı'yı av tüfeğiyle karnından vurulmuş halde buldu. Hayatını kaybettiği belirlenen Kocaklı’nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mikail B. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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