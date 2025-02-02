Adana Demirspor – Kasımpaşa: 3-5
STAT:Yeni AdanaHAKEMLER: Yasin Kol, Hüsnü Emre Çelimli, Emrah ÜnalADANA DEMİRSPOR: Deniz Dönmezer, Arda Okan Kurtulan, Semih Güler, Tolga Kalender (Dk.
STAT:Yeni Adana
HAKEMLER: Yasin Kol, Hüsnü Emre Çelimli, Emrah Ünal
ADANA DEMİRSPOR: Deniz Dönmezer, Arda Okan Kurtulan, Semih Güler, Tolga Kalender (Dk. 26 Jovan Manev), Abdulsamet Burak, Ali Yavuz Kol (Dk. 74 Ozan Demirbağ), İzzet Çelik, Tayfun Aydoğan (Dk. 73 Salih Kavrazlı), Nabil Alioui, Bünyamin Balat (Dk. 61 Aksel Aktaş), Abat Aymbetov
KASIMPAŞA: Ali Emre Yanar, Claudio Winck, Nicholas Opoku, Kamil Piatkowski (Dk. 89 Sadık Çiftpınar), Yasin Özcan (Dk. 89 Taylan Utku Aydın), Carlos Miguel, Ribeiro Dias (Dk. 86. Sinan Alkaş), Haris Hajradinovic, Aytaç Kara, Antonin Barak (Dk. 60 Mortadha Ben Ouanes), Josip Brekalo (Dk. 61 Can Keleş), Mamadou Fall
GOLLER: Dk 13. Tolga Kalender, Dk. 57 Nabil Alioui, Dk. 89 Abat Aimbetov (Adana Demirspor) - Dk. 16 Mamadou Fall, Dk. 73 Haris Hajradinovic (Pen), Dk. 75 Aytaç Kara, Dk. 79 Can Keleş, Dk. 82 Mamadou Fall (Kasımpaşa)
SARI KARTLAR: Dk 36. Semih Güler, Dk. 90+2 Aksel Aktaş (Adana Demirspor)- Dk. 35 Antonin Barak, Dk. 90+1 Nicholas Opoku (Kasımpaşa)
SÜPER Lig’in 22’nci hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa’ya 5-3 mağlup oldu.
13'üncü dakikada Adana Demirspor'un sol kanattan paslaşarak kullandığı serbest vuruşta Aliou topu ceza sahasına ortaladı. Yükselen Tolga Kalender'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
16'ncı dakikada Kasımpaşa'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta topu savunma uzaklaştırdı. Sağ kanatta topla buluşan Hajradinovic'in ortasında Winck topu kafayla içeri çevirirken, Fall'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-1
57'nci dakikada Alioui sol kanattan korner atışını Ali Yavuz Kol ile paslaşarak kullandı. Ali Yavuz'un pasında ceza sahasına hareketlenen Alioui'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1
71'inci dakikada ceza sahasında topla buluşan Fall, kaleci Deniz Eren Dönmezer'in müdahalesiyle yerde kalınca maçın hakemi Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. 73'üncü dakikada penaltıyı kullanan Hajradinovic, topla kaleciyi ayrı köşelere göndererek takımına beraberliği getirdi: 2-2
75'inci dakikada Hajradinovic'in sol kanattan yaptığı ortada Aytaç Kara ceza sahasında tek vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-2
79'uncu dakikada Aytaç Kara'nın savunma arkasına pasında topla buluşarak kaleciyle karşı karşıya kalan Can Keleş'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 4-2
81'inci dakikada Winck'in pasında sağ kanatta topla buluşan Can Keleş topu yerden ceza sahasına çevirdi. Topla buluşan Fall'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 5-2
88'inci dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Aimbetov'un şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 5-3
Karşılaşma sonunda Kasımpaşa, 5-3 galip geldi.
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