Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

ADANA’da sokakta karşılaşan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Yunus Tekin (23) hayatını kaybetti, biri kadın, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yüreğir ilçesinin kırsal Akarcalı Mahallesi’nde meydana geldi. Yolda yürürken karşılaşan husumetli iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Yunus Tekin, Züleyha ve eşi Salih O. vurularak yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yunus Tekin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Tekin’in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Züleyha ve Salih O. da ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma yapan jandarma, şüpheliler Süleyman K. ve kardeşleri Hasan, Hüseyin ve Celal K. ile tedavisi tamamlanan Salih O.’yu gözaltına aldı. Firari şüphelilerden Sedat T. ve Ahmet M.’nin yakalanması için de çalışma başlatıldı.