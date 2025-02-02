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        Adana Demirspor - Kasımpaşa maçının ardından

        SÜPER Lig'in 22'nci haftasında Adana Demirspor, sahasında Kasımpaşa'ya 5-3 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 17:10 Güncelleme: 02.02.2025 - 17:15
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        Adana Demirspor - Kasımpaşa maçının ardından
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        SÜPER Lig’in 22’nci haftasında Adana Demirspor, sahasında Kasımpaşa'ya 5-3 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Adana Demirspor Teknik Direktörü Alper Avcı ve Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, değerlendirmelerde bulundu.

        AVCI: ATTIĞI GOL KADAR GOL YİYEN BİR TAKIMA KARŞI OYNADIK

        Geçmişten ziyade gelecekle alakalı planları olduğunu belirten Adana Demirspor Teknik Direktörü Alper Avcı, "O yüzden ben 3 günlük antrenmanlarımın devamıyla ilgili süreyle konuşmak istiyorum. Attığı gol kadar gol yiyen bir takıma karşı oynadık. Bugün özellikle son 3 maçta 13 gol yiyen bir takıma karşı oynadık. Diğer tarafta özellikle kenar oyuncularıyla beraber hücum geçişlerinde sayısal üstünlük elde eden ve devamında da ceza sahası içinde orta sahadan gelen oyuncularla gol bulan bir takımdı. Savunma geçişlerine baktığımız zaman ciddi problemleri olan, bunun üzerine de biz az temasla kısa sürede rakip kaleye hücum etme aksiyonları üzerinde çalıştık. Bunların hepsinin dışında nihayetinde futbolu teknik, taktik ve fiziksel anlamda ne kadar önemliyse mental olarak da değerlendirmek gerekiyor” dedi.

        SÜTLÜ: YENİ BİR OYUN ANLAYIŞI, YENİ BİR FELSEFE, YENİ BİR DİZİLİŞ ORTAYA KOYMAYA ÇALIŞIYORUZ

        Bu tarz maçların zor olacağını zaten bildiklerini vurgulayan Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü ise "Ona göre de hazırlıklarımızı tamamladık. Yeni bir oyun anlayışı, yeni bir felsefe, yeni bir diziliş ortaya koymaya çalışıyoruz. Yeni oyuncu grubuyla bir araya gelmeye başladık. Oyun adına yapmış olduğumu değişikler oyunculara yansırken bu bir zaman alacaktır. Oyuncularımıza çok tebrik ediyoruz, isteklerinden arzularından dolayı. Önümüzde hafta daha iyi bir Kasımpaşa gözlemleyeceğiz. Topun oyunda kalma süresinin, oyunun sürekli durmasının oyuna çok büyük etki ettiğini hep beraber gözlemliyoruz. Umarım daha dikkat ederler" diye konuştu.

        Görüntü Dökümü

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        - Kasımpaşa Teknik sorumlusu Serhat Sütlü'nün açıklaması

        - Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı' nın açıklaması

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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