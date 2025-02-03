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        Kaçak yüzlerce elektronik sigarayla yakalandı

        ADANA'da polisin otoyolda takip edip, durdurduğu yolcu otobüsünün bagajındaki 3 valizde gümrük kaçağı 680 elektronik sigara ile 410 paket elektronik sigara kiti ele geçirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 11:06 Güncelleme: 03.02.2025 - 11:10
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        Kaçak yüzlerce elektronik sigarayla yakalandı
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        ADANA’da polisin otoyolda takip edip, durdurduğu yolcu otobüsünün bagajındaki 3 valizde gümrük kaçağı 680 elektronik sigara ile 410 paket elektronik sigara kiti ele geçirdi. Gözaltına alınıp, ifadesinde, “Bodrum’da yaşıyorum. Oradaki iş yerlerine satmak için götürüyordum” diyen yolcu Emre Ç. (33), adli kontrolle serbest kaldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda gümrük kaçağı ürün getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda şüphe üzerine takibe aldığı yolcu otobüsünü, uygulama noktasında durdurdu. Mardin’den Muğla’ya gittiği belirlenen otobüsün bagajında eğitimli köpek ‘Liza’ ile arama yapıldı. Liza’nın tepki vermesi üzerine açılan 3 valizden gümrük kaçağı 680 elektronik sigara ile 410 paket elektronik sigara kiti ele geçirdi. Valizlerin sahibi Emre Ç., gözaltına alındı.

        Emniyete götürülen Emre Ç.’nin, Mardin’in Kızıltepe ilçesine akraba ziyaretine gittiği, satın aldığı gümrük kaçağı elektronik sigara ve kitlerini ise Muğla’ya götürdüğü belirlendi. Emre Ç., ifadesinde, “Bodrum’da yaşıyorum. Oradaki iş yerlerine satmak için götürüyordum” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre Ç., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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