Kartalkaya'daki otel yangınında ölen Doğan ailesi, okulların açıldığı ilk gün mezarları başında anıldı

BOLU Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Adanalı Mert Doğan (41), eşi Duygu (40) ve çocukları Doğa (9) ile Mavi Doğan (7), okulların açıldığı ilk gün, mezarları başında anıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yarıyıl tatili için gittikleri Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki otel yangınında hayatlarını kaybeden 4 kişilik Doğan ailesi için okulların açıldığı ilk gün mezarları başında anma etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte Mert Doğan, eşi Duygu ve çocukları Doğa ve Mavi için dualar edildi. Ayrıca, Doğan ailesinin kızlarının arkadaşları ve öğretmenleri, ailenin mezarlarına çiçek koydu. Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.