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        Kuyumcu dükkanından 3 kilo altın çalınan AVM'de, havalandırma boşluklarında hırsız arandı

        ADANA'da 2 gün önce kapalı olan alışveriş merkezindeki kuyumcu dükkanından 3 kilo altın ile 100 bin lira çalan şüpheli aranıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 11:07 Güncelleme: 04.02.2025 - 11:10
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        Kuyumcu dükkanından 3 kilo altın çalınan AVM'de, havalandırma boşluklarında hırsız arandı
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        ADANA'da 2 gün önce kapalı olan alışveriş merkezindeki kuyumcu dükkanından 3 kilo altın ile 100 bin lira çalan şüpheli aranıyor. Şüphelinin hala alışveriş merkezinde saklanıyor olabilme ihtimalini değerlendiren polis ve kurtarma ekipleri, havalandırma boşluklarında arama-kurtarma köpeğiyle arama yaptı.

        Olay, 2 Şubat gecesi Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Kuyumcu dükkanının alarmının çaldığını fark eden özel güvenlik görevlileri, kepengi kapalı olan iş yerinin içerisinde bir kişinin olduğunu gördü. Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Alışveriş merkezindeki diğer mağazaların görevlilerine de haber veren ekipler, tek tek açtırdıkları iş yerlerinde kimliği belirsiz şüpheliyi aradı. Yapılan incelemede şüphelinin, kuyumcu dükkanındaki 3 kilogram altın ile 100 bin lirayı çaldığı belirlendi. Mağaza görevlileri ve polisin alışveriş merkezinde yaptığı aramaya rağmen şüpheli bulunamadı. Güvenlik kamerasından eşkali belirlenen şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

        ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMASI

        Havalandırma boşluğundan sesler gelmesi üzerine şüphelinin hala alışveriş merkezinde saklanabileceği ihtimalini değerlendiren polis, boşluklarda ve mağazaların arasındaki vatandaşların kullanmadığı koridorlarda geniş kapsamlı arama yaptı. Destek istenen AFAD ekipleri de termal cihazlarla tarama yaptı ama bir ize ulaşılamadı. Gece saatlerinde ise arama-kurtarma köpeğiyle çalışma yapıldı. Bölgeyi ablukaya alan polis ekipleri, diğer yandan çevredeki yüzlerce güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı. Müşteri giriş-çıkışlarının devam ettiği alışveriş merkezinde bazı kişilerin tavandan ses duyması üzerine asma tavanın sökülüp merdiven dayanarak görevliler tarafından arama yapılması kameralara yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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