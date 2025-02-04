Tartıştığı seyyar satıcının meyvelerini döküp, aracının aynasını kırdı
ADANA'da bir kadın, tartıştığı seyyar satıcının meyveleri döküp, kamyonetinin dikiz aynasını kırdı.
ADANA'da bir kadın, tartıştığı seyyar satıcının meyveleri döküp, kamyonetinin dikiz aynasını kırdı.
Olay, dün Çukurova ilçesi Ali Sepici Bulvarı'nda meydana geldi. Yol kenarındaki kamyonetiyle meyve satan seyyar satıcı ile kimliği belirsiz kadın arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile kadın, kamyonetin kasasındaki brandayı söktü. Mahallelinin sakinleştirmeye çalıştığı kadın daha sonra aracın dikiz aynasını kırdı. Kadın ardından kasada bulunan meyveleri döktü, diğer kasaları tekmeledi. Çevredekilerin araya girmesiyle gerginlik sona erdi. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
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