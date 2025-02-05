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        Prof. Dr. Pampal: Ege Denizi'ndeki depremler volkanik patlamanın habercisi

        GAZİ Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 16:26 Güncelleme: 05.02.2025 - 16:30
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        Prof. Dr. Pampal: Ege Denizi'ndeki depremler volkanik patlamanın habercisi
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        GAZİ Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Ege Denizi'nde 28 Ocak itibarıyla yaşanan depremlerin, bir volkanik faaliyeti haber veren haberci depremler olduğunu söyledi. Prof. Dr. Pampal, Yunanistan'ın Santorini Yanardağı’nın M.Ö. 1600 yılında olduğu gibi tekrar patlayabileceğini, bu durumda çevredeki adaların da ciddi hasar göreceğini ancak Türkiye’ye çok ciddi etkisinin olmayacağını belirtti.

        Adana’nın Kozan ilçesinde Kozan Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Derneği (KOZ-YAR) tarafından düzenlenen 6 Şubat Depremi Anma Konferansı’na katılan Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, soruları yanıtladı. Ege Denizi'nde 28 Ocak’tan itibarın yaşanan deprem fırtınasının bir volkanik patlamanın habercisi olup olmadığı sorulan Prof. Dr. Süleyman Pampal, bu depremlerin karada olan depremlerle farklı olduğunu söyledi. Ege’nin Afrika levhasıyla Anadolu levhasının çarpışma hattının kuzeyinde yer aldığını hatırlatan Prof. Dr. Pampal, “Bu çarpışma bölgesinin kuzeyindeki adalar, yani Ege adaları diye bildiğimiz Türk adaları, Yunan adaları diyelim, batıdaki Yunanistan'a yakın. Buralar hep volkanik adalardır. Bu türden denizaltı volkanizmasıyla oluşurlar. Orada önemli bir ada var, Santorini Adası. M.Ö. 1600'lü yıllarda tamamen patlamış ve yok olmuş. Minos uygarlığı o patlamayla yok olmuş. Sonra 1650'de 76 kişi ölmüş, tekrar faaliyete geçmiş. Sonra 2011-2012’de bugünküne benzer deprem fırtınaları var. Bu depremlere bir volkanik faaliyeti haber veren haberci depremlerdir. Yani bu depremler bizim karada yaşadığımız depremlerden farklı. Lavların yeryüzüne yaklaşması sırasında ortaya çıkan fiziksel ve kimyasal tepkimeler sırasında, patlamalar sırasında oluşan depremlerdir, sismik aktivitedir. Bunun anlamı lavlar yükseliyor, Santorini Adası tekrar patlayabilir. Patlarsa o civardaki adalarda ciddi hasar yapar. Ama patlamayabilir. İşte 2011'de bir yıldan fazla bu tür bir deprem fırtınası yaşandı ve patlamadı” dedi.

        ‘PATLAMA MÜMKÜN, BİZE OLDUKÇA UZAK’

        Santorini Yanardağı’nın tekrar patlaması halinde Türkiye’ye bir zarar vermeyeceğini belirten Prof. Dr. Pampal, şöyle konuştu:

        “Patlama mümkün. Bizim ülkemizde ne gibi zarar verecek? Yani bize oldukça uzak. 150-200 kilometre mesafede. O bakımdan çok ciddi bir etkisi olacağını değerlendirmiyorum. Bölge çok hassas büyük bir depremi tetikler mi, sorusu sıkça sorguluyor. Bu büyük bir depremden ziyade bir volkanik patlamanın habercisi olarak değerlendirmek lazım. Ama bölgede büyük deprem olursa bu da sürpriz olmaz. Bu depremlerden biri olursa Güneybatı Anadolu, yani Antalya, Muğla, Aydın, İzmir dahil olmak üzere bu bölgede sarsıntı hem de tsunami dediğimiz dev dalgalar nedeniyle hasar meydana gelebilir. O nedenle bu konuda vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve tedbir alınmasını sağlamak gerekir.”

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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