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        AVM'de kuyumcu dükkanının bitişiğindeki iş yerinde tadilatı görünce soyguna karar vermiş (2)

        TUTUKLANDIAdana'dasoygun için gizlice girdiği alışveriş merkezindeki kuyumcu dükkanından çıkıp havalandırma boşluğuna saklanan ve 3 gün sonra yakalanan Felit B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 17:49 Güncelleme: 05.02.2025 - 17:55
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        AVM'de kuyumcu dükkanının bitişiğindeki iş yerinde tadilatı görünce soyguna karar vermiş (2)
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        TUTUKLANDI

        Adana'dasoygun için gizlice girdiği alışveriş merkezindeki kuyumcu dükkanından çıkıp havalandırma boşluğuna saklanan ve 3 gün sonra yakalanan Felit B.'nin (42) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Felit B. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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