Adana'da depremde ölenler, 96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı'nda anıldı

ADANA'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler, 96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı'nda anıldı. Saygı duruşunda bulunulup, duaların edildiği anma etkinliğinde, yaşamını yitirenler için karanfil bırakıldı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayan şehirlerden Adana'da, saatler 04.17'yi gösterdiğinde anma etkinliği düzenlendi. 96 kişiye mezar olan Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Alpargün Apartmanı'nın alanında gerçekleşen anma etkinliğine, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu başkanları ve yakınlarını kaybedenler katıldı. Alpargün Apartmanı'nda hayatını kaybedenlerin yakınları, 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası alan müteahhit Hasan Alpargün'e indirim uygulanmamasını istedi. Gözyaşlarına engel olamayan vatandaşlar, o gün yaşadıklarını durumu büyük üzüntüyle anlattı. 56 kişinin hayatını kaybettiği Zeray Apartmanı'nın sağ kurtulan Akgün Üregen ise davanın devam ettiğini, bilirkişi raporunun beklendiğini söyleyip, 7 Mayıs'ta görülecek duruşmada kendilerine destek olunmasını istedi. Deprem günü yaşadıklarını aktaran Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise o gece Adana Valisi ile görüştüğünü belirtip, "Bu apartmanları yapanların hepsi kaçacak. Hemen yurt dışı yasağı koyun’ dedim. Biliyorum çünkü onların hepsini" dedi. Konuşmaların ardından depremde ölenlerin anısına alana karanfil bırakıldı. Anma etkinliği, Kur’an-ı Kerim okunmasıyla sona erdi.