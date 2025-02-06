Annesinin kucağında enkaz altında kalan Hasan bebek, protezle yaşama tutundu

HATAY'da 6 Şubat 2023'te depremde evden çıkan, yan binanın yıkılması sonucu kucağında olduğu annesiyle birlikte enkaz altında kalıp 6 saat sonra kurtarılan Hasan Türk (3), kaybettiği sol bacağına takılan protezle yaşama tutundu. Anne Aylin Türk (23) unutamadığı o günü Demirören Haber Ajansı'na

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