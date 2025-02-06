Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Kadını saçlarından sürükleyip, kız çocuğunu da darbettiler

        ADANA'da çift oldukları tahmin edilen erkek ile kadın, aile üyesi olduğu düşünülen tartıştıkları kadını saçlarından sürükleyip hafif ticari araca bindirmeye çalıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 10:53 Güncelleme: 06.02.2025 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadını saçlarından sürükleyip, kız çocuğunu da darbettiler
        ABONE OL

        ADANA'da çift oldukları tahmin edilen erkek ile kadın, aile üyesi olduğu düşünülen tartıştıkları kadını saçlarından sürükleyip hafif ticari araca bindirmeye çalıştı. Bu sırada çifte engel olmak isteyen kız çocuğu erkek tarafından darbedildi. Yaşananlar cep telefonuyla görüntülendi.

        Olay, saat 09.00 sıralarında D-400 kara yolu Kürkçüler mevkisinde yaşandı. Aynı aileden oldukları düşünülen, kimlikleri belirlenemeyen çift ile kadın, hafif ticari araçta yolculuk yaparken tartışmaya başladı. Sürücüden aracı durdurmasını isteyen kadın araçtan indi. Araca binmeye ikna edemedikleri genç kadını darbeden çift, onu saçlarından sürükleyerek bindirmeye çalıştı. Bu sırada araçtaki kız çocuğu da inerek, çifte engel olmaya çalıştı. Adam, çocuğa tokat attı. Genç kadını araca bindiren çift daha sonra yolculuğa devam etti. Yaşananları cep telefonuyla görüntüleyen çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de ihbarda bulundu. Çiftin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 664 bin oldu
        Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 664 bin oldu
        Pencereden yağan karı izliyordu! Dengesini kaybetti!
        Pencereden yağan karı izliyordu! Dengesini kaybetti!
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Nüfusu en hızlı artan şehirler
        Nüfusu en hızlı artan şehirler
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        "Unutmadık"
        "Unutmadık"
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor
        Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        G.Saray'da Jakobs pişmanlığı!
        G.Saray'da Jakobs pişmanlığı!
        Borsada işlem gören Yeşil GYO konkordato ilan etti
        Borsada işlem gören Yeşil GYO konkordato ilan etti
        İşte Buruk'un Boluspor 11'i!
        İşte Buruk'un Boluspor 11'i!
        Kar tatili haberleri geliyor... Hangi illerimizde okullar tatil!?
        Kar tatili haberleri geliyor... Hangi illerimizde okullar tatil!?
        Hastalık bitti burun akıntısı bitmedi mi?
        Hastalık bitti burun akıntısı bitmedi mi?
        Okul müdürünü katleden caniden suçlayan savunma!
        Okul müdürünü katleden caniden suçlayan savunma!
        Trump'tan sonra bir ülkeden daha DSÖ kararı
        Trump'tan sonra bir ülkeden daha DSÖ kararı
        Salgınlara karşı korunmak için hangi besinler tüketilmeli?
        Salgınlara karşı korunmak için hangi besinler tüketilmeli?
        İstihdamda 7 öncelikli sektör
        İstihdamda 7 öncelikli sektör
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        Vasiyete itiraz ettiler
        Vasiyete itiraz ettiler

        Benzer Haberler

        Annesinin kucağında enkaz altında kalan Hasan bebek, protezle yaşama tutund...
        Annesinin kucağında enkaz altında kalan Hasan bebek, protezle yaşama tutund...
        Adana'da firari 1 şüpheli ve 1 hükümlü yakalandı
        Adana'da firari 1 şüpheli ve 1 hükümlü yakalandı
        Adana'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da depremde ölenler, 96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı'nda anıl...
        Adana'da depremde ölenler, 96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı'nda anıl...
        Adana'da depremde hayatını kaybedenler anıldı
        Adana'da depremde hayatını kaybedenler anıldı
        GÜNCELLEME - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
        GÜNCELLEME - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi