Depremde ölen polis memuru, eşi ve çocukları dualarla anıldı

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan binanın enkazında hayatını kaybeden polis memuru Muhammet Uçar (43) ve eşi Çiğdem Şenoğlu Uçar (40) ile çocukları Tuna (6), Göksu (3) ve ikizi Cansu Uçar, depremin 2’nci yıl dönümünde Adana'nın İmamoğlu ilçesindeki mezarları başında anıldı.

İmamoğlu Asri Mezarlık'taki anma törenine İmamoğlu Kaymakamı Osman Şahin, Belediye Başkanı Kasım Karaköse ile ilçe protokolü ve polis memurunun ailesi katıldı. Kaymakam Şahin ile Belediye Başkanı Karaköse, Muhammet Uçar, eşi Çiğdem Şenoğlu Uçar ile çocukları Tuna, Göksu ve ikizi Cansu Uçar'ın mezarlarına kırmızı karanfil bıraktı. Bomba imha uzmanı polis memuru ve ailesi ile tüm depremde hayatını kaybedenlere dualar edildi, aynı acıların bir kez daha yaşanmaması temennisinde bulunuldu.

Kaymakam Şahin ile protokol üyeleri ayrıca depremde ölen diğer vatandaşların da mezarlarını tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı.