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        Göçmenleri Avrupa'ya götürmek için kişi başı 20 bin dolar alan çeteye operasyon

        ADANA merkezli 6 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 11:31 Güncelleme: 07.02.2025 - 11:35
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        Göçmenleri Avrupa'ya götürmek için kişi başı 20 bin dolar alan çeteye operasyon
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        ADANA merkezli 6 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3 şüpheli tutuklanırken yabancı uyruklu 14 kişi ise sınır dışı edildi. Çete üyelerinin, göçmenleri Türkiye'den Avrupa ülkelerine götürmek için kişi başı 20 bin dolar aldıkları belirlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Adana merkezli Mersin, İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep ve Konya'da göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 6 ay teknik ve fiziki takip yapan ekipler, kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik 5 Şubat'ta şafak vakti operasyon düzenledi. Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle eş zamanlı yapılan operasyonda, bulundukları adreslerde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile bir miktar esrar ele geçirilen 9'u kadın, 17 şüpheli gözaltına alındı. Çete üyelerinin, göçmenleri Türkiye'den Avrupa ülkelerine götürmek için kişi başı 20 bin dolar para aldıkları belirlendi.

        3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.B. (33), eski kocası A.Ç. (37) ve akrabası T.Ç. (41) tutuklanırken, yabancı uyruklu 14 kişi ise sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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