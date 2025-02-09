Kanser tedavisi sonrası doğurganlığı artıracak ilaç geliştirildi

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi'nden Doç. Dr. Ayşe Nur Çakır Güngör ve ekibi, kanser tedavisi sonrası kadınların doğurganlığı artıracak ilaç geliştirdiklerini açıkladı. Güngör, "Bunun artık bir yayın haline gelip, patenti alındıktan sonra kullanıma girmesiyle ilgili çalışmalarımız olacak" dedi.

ÇÜ Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ayşe Nur Çakır Güngör ve ekibi, kanser ilaçlarının doğurganlığı azaltıcı etkisini önlemeye yönelik hazırladıkları TÜBİTAK destekli projede, tedavi sonrası kadınların doğurganlığını artıracak ilaç geliştirdi. Ekip, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenledikleri basın toplantısında projeye ilişkin bilgi verdi. Doç. Dr. Güngör, kanser hastalıklarının doğurganlığı azalttığına dikkat çekerek, "Projemizin konusu çocukluk çağı kanserleri ve erken yaşlarda, yani genç yaşlarda retro üreme çağındaki kanserlerde kullanılan kemoterapötik ajanlar. Bu ajanlar hem erkeklerin hem kadınların üreme fonksiyonlarını bozuyor, doğurganlıklarını azaltıyor maalesef. Aynı zamanda menopoz yaşının da erkene kaymasına neden oluyor ama kanser ölümcül bir hastalık o yüzden tedavide bu ilaçların kullanılması gerekiyor muhakkak. Kemoterapi konusunda ilerlemeler kaydedildikçe, tecrübeler arttıkça insanların ve kanser hastalarının ömürleri uzuyor. Ömür uzadığında da aklımıza gelen ilk şey yaşam kalitesinin artması. Kadın yaşam kalitesini artırmak için de kanserden tedavi ile başarıyla kurtulmuş bireyler için, doğurganlıklarını kaybetmemek veya menopoza erken girmemek önemli hale geliyor. Yapılan tedavinin hem başarılı hem de yaşam kalitesini bozmayacak hale gelmesi önemli hale geliyor bu durumda" diye konuştu.

BİLİMSEL YAYIN HALİNE GETİRİLİP PATENTLENECEK

Bireylerin doğurganlığının azalmasını, menopoza girmelerini engelleyebilmek için çalışma yaptıklarını ifade eden Ayşe Nur Çakır Güngör, "Bunun klinik çalışmasını yapmak çok zor çünkü hem kanser çeşidi fazla hem uygulanan kemoterapötik ilaçlar çok çeşitli, hem uygulanan kür sayıları çok farklı. O yüzden deneysel bir hayvan çalışması yapmayı planladık. Sıçanlar üzerinde çalışmamızı yaptık, sonuçlarımızın büyük bir kısmını aldık. Sonuçlarımız olumlu. Kullandığımız ajanı şu an paylaşmak istemiyorum ama ilerleyen zamanlarda size bildireceğiz. Çünkü bunun artık bir yayın haline gelip, patenti alındıktan sonra kullanıma girmesiyle ilgili çalışmalarımız olacak. Amacımız kadınların ya da çocukluk çağında kanser ilaçlarına maruz kalmış olan hastaların yaşam kalitesini yükseltmek için acaba doğurganlıklarını koruyabilir miyiz, bununla ilgili bir çalışma planlamaktı. Sonuçlarımız olumlu gibi görünüyor, bilimsel yayın haline gelecek ve benzer ilaçlarla benzer çalışmaları yapmaya devam edeceğiz, amacımız da halkımıza ve tüm dünyaya konudan faydalı sonuçlar sunabilmek" ifadelerini kullandı.