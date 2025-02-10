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        Medikal ürünlerin satıldığı iş yerine silahlı saldırı: 3 ölü

        ADANA'da medikal ürünlerin satışının yapıldığı bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 18:50 Güncelleme: 10.02.2025 - 18:55
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        Medikal ürünlerin satıldığı iş yerine silahlı saldırı: 3 ölü
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        ADANA’da medikal ürünlerin satışının yapıldığı bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

        Olay, saat 17.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Bulvarı’nda medikal ürünlerin satıldığı bir iş yerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından iş yerine silahlı saldırıda bulunuldu. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırganlar olayın ardından kaçtı. Hayatını kaybedenlerin yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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