Medikal ürünlerin satıldığı iş yerine silahlı saldırı: 3 ölü

ADANA’da medikal ürünlerin satışının yapıldığı bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Bulvarı’nda medikal ürünlerin satıldığı bir iş yerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından iş yerine silahlı saldırıda bulunuldu. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırganlar olayın ardından kaçtı. Hayatını kaybedenlerin yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.