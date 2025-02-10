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        Medikal ürünlerin satıldığı iş yerine çifte silahla saldırı: 3 ölü (2)- Yeniden

        ADANA'da Talat A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 20:45 Güncelleme: 10.02.2025 - 20:50
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        Medikal ürünlerin satıldığı iş yerine çifte silahla saldırı: 3 ölü (2)- Yeniden
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        ADANA'da Talat A. (20), çift tabanca ile girdiği medikal ürünlerin satıldığı iş yerinde Faut Kalaycık (64) ile damatları Özgür Ozan Ekinci (43) ve Oğuzhan Söylemezler'i (29) vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi kısa sürede yakalandı.

        Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeni Baraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Bulvarı’ndaki bir medikal ürünler satan iş yerinde meydana geldi. İş yerine çift tabancayla geldiği iddia edilen Talat A., içerideki Fuat Kalaycık ile damatları Özgür Ozan Ekinci ve Oğuzhar Söylemezler'e kurşun yağdırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulan kayınpeder Kalaycık ile iki damadı, ağır yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı, silahlı saldırgan ise otomobiline binerek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kayınpeder ve iki damadının hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından 3 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olayın ardından kaçan şüphelinin otomobilini ve plakasını tespit eden polis, Talat A.'yı yakalamak için harekete geçti. Plaka Tanıma Sistemi'nden şüpheliye ait otomobilin Sarıçam ilçesi Hekimköy Bulvarı'na geçiş yaptığını belirleyen polis, Talat A.'yı fazla uzaklaşamadan yakaladı. Cinayet şüphelisi Talat A.'yı gözaltına alan polis, otomobilde yaptığı incelemede cinayette kullanıldığı değerlendirilen 2 tabancayı ele geçirdi. Talat A., sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülürken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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