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        Endoskopi işlemi sırasında bağırsağı delinen rektörlük özel kalem müdürü hayatını kaybetti

        ADANA'da endoskopi işlemi sırasında bağırsakları delinen Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörlüğü Özel Kalem Müdürü Meral Kara Delen (46), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 10:09 Güncelleme: 16.02.2025 - 10:15
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        Endoskopi işlemi sırasında bağırsağı delinen rektörlük özel kalem müdürü hayatını kaybetti
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        ADANA’da endoskopi işlemi sırasında bağırsakları delinen Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörlüğü Özel Kalem Müdürü Meral Kara Delen (46), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Özel Kalem Müdürü ve aynı zamanda basın danışmanı olan Meral Kara Delen, 14 Şubat’ta ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne giderek rahatsızlığı nedeniyle muayene olmak istedi. Prof. Dr. Y.G. tarafından yapılan endoskopi işlemi sırasında Delen’in bağırsakları delindi. Septik şoka giren Delen, hemen ameliyata alındı. Aynı hastanenin yoğun bakım ünitesinde delinen bağırsağı dikilen Delen yoğun bakıma alındı. Ancak Delen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Meral Kara Delen’in ölümüyle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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