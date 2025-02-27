Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Komiser yardımcılığı sınav sorularını sızdıran FETÖ'nün 'mahrem imamı' yakalandı

        BATMAN'da FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasında 'mahrem imam' olarak faaliyet gösterdiği gerekçesiyle 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ihraç sınıf öğretmeni Mehmet Emin Kocaman (47), Adana'da saklandığı çatı katında yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 10:30 Güncelleme: 27.02.2025 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Komiser yardımcılığı sınav sorularını sızdıran FETÖ'nün 'mahrem imamı' yakalandı
        ABONE OL

        BATMAN'da FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasında 'mahrem imam' olarak faaliyet gösterdiği gerekçesiyle 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ihraç sınıf öğretmeni Mehmet Emin Kocaman (47), Adana'da saklandığı çatı katında yakalandı. Kocaman'ın, faaliyet yürüttüğü yıllarda örgüt üyelerine komiser yardımcılığı sınav sorularını sızdırdığı bildirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, 2008 ile 2013 yılları arasında Batman'da FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasında 'mahrem imam' olarak faaliyet gösterdiği belirlenip, 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Mehmet Emin Kocaman’ın yakalanması için çalışma başlattı. Örgütle iltisaklı olduğu gerekçesiyle ihraç edilen sınıf öğretmeni Kocaman'ın, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, örgüte eleman temini ve mevcut elemanların da bağlılığını artırmak için sohbet toplantıları düzenlediği belirtildi. Örgüt üyelerine komiser yardımcılığı sınav sorularını sızdırdığı saptanan Kocaman'ın, tayini çıkan emniyet personellerini de gittikleri kentlerdeki mahrem imamlarla görüştürdüğü bildirildi. Kocaman'ın yakın tarihte Adana'ya gittiği ve akrabalarının Sarıçam ilçesindeki müstakil evinin çatı katında kaldığı belirlendi. Önceki operasyonlarda gözaltına alınan çok sayıda şüphelinin, Kocaman'ın örgütsel faaliyetleriyle ilgili hakkında ifade verdikleri öğrenildi. Bu tespitler üzerine harekete geçen TEM ekipleri, düzenlenen operasyonda Kocaman'ı saklandığı adreste yakaladı. Emniyete götürülen ve sorgusunda susma hakkını kullandığı bildirilen Kocaman, işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından da cezaevine götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        İstanbul Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        İstanbul Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        ABD ile görüşecek olan Rus heyeti İstanbul'da
        ABD ile görüşecek olan Rus heyeti İstanbul'da
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        Fenerbahçe kupada Gaziantep FK karşısında!
        Fenerbahçe kupada Gaziantep FK karşısında!
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        "Gerekli önlemleri geç kalmadan almak durumundayız"
        "Gerekli önlemleri geç kalmadan almak durumundayız"
        İstanbul'da silahlı maskeli kuyumcu soygunu!
        İstanbul'da silahlı maskeli kuyumcu soygunu!
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"
        Cansu'nun şüpheli ölümü!
        Cansu'nun şüpheli ölümü!
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        DEM heyeti İmralı'ya gidiyor
        DEM heyeti İmralı'ya gidiyor
        ABD'de yeni çıkan banknotta Trump'ın yüzü mü olacak?
        ABD'de yeni çıkan banknotta Trump'ın yüzü mü olacak?
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!

        Benzer Haberler

        Adana'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 sanığa hapis cezası
        Adana'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 sanığa hapis cezası
        Batman'da aranan FETÖ hükümlüsü Adana'da yakalandı
        Batman'da aranan FETÖ hükümlüsü Adana'da yakalandı
        Adana'da tefecilik operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
        Adana'da tefecilik operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
        Adana'da mezarlıkta tabancayla anne ve iki kızını öldüren sanık hakim karşı...
        Adana'da mezarlıkta tabancayla anne ve iki kızını öldüren sanık hakim karşı...
        Adana'da plastik ham madde yüklü gemide çıkan yangın korkuttu
        Adana'da plastik ham madde yüklü gemide çıkan yangın korkuttu
        Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'tan destek çağrısı:
        Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'tan destek çağrısı: