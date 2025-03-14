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        Yasa dışı bahis çetesi, ayda 2 milyon doları yurt dışına kaçırmış

        ADANAmerkezli 3 ilde yasa dışı bahis çetesine yönelik operasyonda 19 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 10:23 Güncelleme: 14.03.2025 - 10:25
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        Yasa dışı bahis çetesi, ayda 2 milyon doları yurt dışına kaçırmış
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        ADANAmerkezli 3 ilde yasa dışı bahis çetesine yönelik operasyonda 19 şüpheli, gözaltına alındı. Çetenin ayda 2 milyon doları kripto paraya çevirip, yurt dışı hesaplara aktardığı ortaya çıktı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışı bağlantılı bir internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatan çeteyi 3 aylık teknik ve fiziki takiple deşifre etti. Elebaşı V.K.'nin (39) yönettiği çete üyesi 18 şüphelinin 60 bin lira maaş aldığı belirlendi. Şüphelilerin banka hesaplarındaki günlük hareketliliğin 3 milyon lira olduğu, çetenin ayda 2 milyon doları da kripto paraya çevirip, yurt dışı hesaplara aktardığı saptandı. Harekete geçen ekipler, 7 Mart'ta Adana, Ankara ve Mersin'de belirlenen adreslere baskın yaptı. V.K.'nin de aralarında bulunduğu 19 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. V.K.'nin de aralarında olduğu 13 şüpheli tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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