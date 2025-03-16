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        Adana Demirspor, matematiksel olarak Süper Lig'e veda etti

        SÜPER Lig'de bay geçtiği 28'inci haftaya -2 puanla giren Adana Demirspor, Bodrum FK'nın Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etmesiyle, ligden düşmesi matematiksel olarak kesinleşen ilk takım oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 17:34 Güncelleme: 17.03.2025 - 09:15
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        Adana Demirspor, matematiksel olarak Süper Lig'e veda etti
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        SÜPER Lig’de bay geçtiği 28’inci haftaya -2 puanla giren Adana Demirspor, Bodrum FK’nın Çaykur Rizespor’u 2-0 mağlup etmesiyle, ligden düşmesi matematiksel olarak kesinleşen ilk takım oldu. Bu sezon çıktığı 26 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik alıp, 20 maçtan da mağlup ayrılan Mavi-lacivertliler, -2 puanla ligin son sırasında yer aldı.

        26 yıllık hasreti sonlandırıp, Süper Lig’de mücadele etmeye hak kazanan ancak en kötü sezonunu geçiren Adana Demirspor, -2 puanla girdiği 28’inci haftada Bodrum FK’nın, Çaykur Rizespor’u 2-0 mağlup etmesiyle ligden düşmesi matematiksel olarak kesinleşen ilk takım oldu. Sezon başında gerekli yükümlülükleri yerine getiremediği için 3 puan, 23’üncü haftada Galatasaray deplasmanında sahadan çekildiği için 3 puanı silinen Mavi-lacivertli takım, daha sonra FIFA’nın incelemesinin ardından 6 puan silme cezasına daha çarptırıldı. Ligde Bodrum FK’dan sonra en az gol atıp, en fazla gol yiyen Mavi-lacivertliler, bu sezon çıktığı 26 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik alırken, 20 maçtan da mağlup ayrıldı.

        YILDIZ OYUNCULARI KADROSUNA KATTI

        2020-2021 sezonunda 1’inci Lig’de 70 puan alarak şampiyon olup, 26 yıl sonra Süper Lig’e çıkma sevinci yaşayan Adana Demirspor, ilk sezonunu 9’uncu sırada tamamladı. Bugüne kadar kadrosuna kattığı Mario Balotelli, Luis Nani, Gökhan İnler ve Younnes Belhan’da gibi oyuncularla adından söz ettiren Mavi-lacivertliler, pek çok oyuncuyu da ülke futboluna kazandırdı.

        AVRUPA ARENASI’NDA BOY GÖSTERDİ

        Süper Lig’deki 3’üncü sezonunda büyük çıkış yakalayan ve 2022-2023 sezonunu 69 puanla ligi 4’üncü sırada tamamlayan Adana Demirspor, Fenerbahçe’nin Türkiye Kupası’nı kazanmasıyla UEFA Konferans Ligi’ne 2’nci Ön Eleme Turu’ndan katılmaya hak kazandı. Tarihinde ilk kez Avrupa’da boy gösteren Mavi-lacivertliler, Play-off’ta Belçika ekibi Genk’e penaltılarda 5-4 mağlup olup, turnuvaya veda etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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