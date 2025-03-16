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        Kuş dolabının ücretini ödemeyen kuzenini tabancayla öldürdü

        ADANA'da İbrahim Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 19:23 Güncelleme: 17.03.2025 - 09:25
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        Kuş dolabının ücretini ödemeyen kuzenini tabancayla öldürdü
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        ADANA'da İbrahim Y. (29), sattığı güvercin dolabının ücretini ödemeyen kuzeni Yakup Yılmaz'ı (27) sokak ortasında tabancayla öldürdü. Olay yerinden kaçan İbrahim Y., daha sonra jandarmaya teslim oldu.

        Olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Şeyhmurat Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Y., bir hafta önce kuzeni Yakup Yılmaz'a sattığı güvercin dolabının ücretini alamayınca ikili arasında husumet başladı. Sosyal medya üzerinden küfürleştiği öne sürülen kuzenlerden İbrahim Y., kahvaltı için gittiği ablasının evinden çıkan Yılmaz'a sokak ortasında tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlarla vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Yılmaz, kanlar içinde eve sığındı. Şüpheli İbrahim Y. ise olay yerinden kaçtı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Evdekilerin ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

        JANDARMAYA TESLİM OLDU

        Cinayet şüphelisi İbrahim Y., bir süre sonra jandarmaya teslim oldu. İbrahim Y.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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