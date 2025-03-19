Adana'da itfaiye erleri, sahuru görev başında yapıyor
ADANA'da 24 saat esasına göre çalışan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli itfaiye erleri, sahuru mesai saatinde aynı sofrada yapıyor.
ADANA'da 24 saat esasına göre çalışan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli itfaiye erleri, sahuru mesai saatinde aynı sofrada yapıyor.
Doğal afetler, yangın, kaza ve mahsur kalma gibi yaşanacak olaylara müdahale etmek için 24 saat hazır şekilde bekleyen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli itfaiye erleri, sahuru da görev başında yapıyor. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar aldığı için yenilenerek daha modern bir yapıya kavuşan merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'ndeki İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli itfaiye erleri, yangına müdahale ettikleri gibi sahur yemeğini de birlikte hazırlıyor. Görevlerini sekteye uğratmadan gerçekleştirdikleri sahur hazırlığında bazı itfaiye erleri fırından taze pide getirirken, diğerleri ise yumurta pişirip, biber, salatalık ve domatesleri doğruyor. Bu sırada yatakhanede istirahatli personel ise uyandırılarak sahura çağırılıyor. Yemeğin hazır olmasıyla, elbirliğiyle kurulan sofrayı paylaşan itfaiye erleri, ramazan ayının maneviyatı ile sahurlarını yapıyorlar. İtfaiye erleri, yapılan sahur sonrası gelen ihbarları da hızlı şekilde değerlendirerek görevlerine devam ediyorlar.
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