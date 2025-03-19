Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da itfaiye erleri, sahuru görev başında yapıyor

        ADANA'da 24 saat esasına göre çalışan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli itfaiye erleri, sahuru mesai saatinde aynı sofrada yapıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 07:49 Güncelleme: 19.03.2025 - 07:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da itfaiye erleri, sahuru görev başında yapıyor
        ABONE OL

        ADANA'da 24 saat esasına göre çalışan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli itfaiye erleri, sahuru mesai saatinde aynı sofrada yapıyor.

        Doğal afetler, yangın, kaza ve mahsur kalma gibi yaşanacak olaylara müdahale etmek için 24 saat hazır şekilde bekleyen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli itfaiye erleri, sahuru da görev başında yapıyor. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar aldığı için yenilenerek daha modern bir yapıya kavuşan merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'ndeki İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli itfaiye erleri, yangına müdahale ettikleri gibi sahur yemeğini de birlikte hazırlıyor. Görevlerini sekteye uğratmadan gerçekleştirdikleri sahur hazırlığında bazı itfaiye erleri fırından taze pide getirirken, diğerleri ise yumurta pişirip, biber, salatalık ve domatesleri doğruyor. Bu sırada yatakhanede istirahatli personel ise uyandırılarak sahura çağırılıyor. Yemeğin hazır olmasıyla, elbirliğiyle kurulan sofrayı paylaşan itfaiye erleri, ramazan ayının maneviyatı ile sahurlarını yapıyorlar. İtfaiye erleri, yapılan sahur sonrası gelen ihbarları da hızlı şekilde değerlendirerek görevlerine devam ediyorlar.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        Kennedy suikastıyla ilgili belgeler açıklandı
        Kennedy suikastıyla ilgili belgeler açıklandı
        İBB Başkanı İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
        İBB Başkanı İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Eski sevgilisini öldüren zanlı, darp edilerek ağır yaralandı
        Eski sevgilisini öldüren zanlı, darp edilerek ağır yaralandı
        Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik
        Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik
        Astronotlar dünyaya döndü
        Astronotlar dünyaya döndü
        Siber Güvenlik Kanunu Resmi Gazete'de
        Siber Güvenlik Kanunu Resmi Gazete'de
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        "Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum"
        "Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum"
        Samsunspor, F.Bahçe'yi TFF'ye şikayet etti!
        Samsunspor, F.Bahçe'yi TFF'ye şikayet etti!
        F.Bahçe'ye şampiyonluk göndermesi!
        F.Bahçe'ye şampiyonluk göndermesi!
        Merz: Bu Avrupa'ya karşı bir savaştır
        Merz: Bu Avrupa'ya karşı bir savaştır
        Netanyahu: Müzakereler ateş altında devam edecek
        Netanyahu: Müzakereler ateş altında devam edecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump ile Putin arasındaki görüşme sona erdi
        Trump ile Putin arasındaki görüşme sona erdi

        Benzer Haberler

        Adana'da ABD Konsolosluğu önünde 'İsrail' protestosu
        Adana'da ABD Konsolosluğu önünde 'İsrail' protestosu
        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Adana'daki ABD Konsolosluğu önünde...
        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Adana'daki ABD Konsolosluğu önünde...
        Adana, Hatay ve Osmaniye'de, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni...
        Adana, Hatay ve Osmaniye'de, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni...
        Adana'da kadının düşürdüğü altın bileziği aldığı öne sürülen kişi kamerada
        Adana'da kadının düşürdüğü altın bileziği aldığı öne sürülen kişi kamerada
        Karataş İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili İbrahim Pıtırlı görevine başladı
        Karataş İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili İbrahim Pıtırlı görevine başladı
        Babasını öldüren sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis hukuka uygun...
        Babasını öldüren sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis hukuka uygun...