Tufanbeyli'de taşımalı eğitime 'kar' engeli

Adana'nın yüksek kesimlerinde gün içerisinde etkili olan dolu ve kar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Adana Valiliği, karla beyaza bürünen Tufanbeyli ilçesinde yarın, buzlanmaya karşı bir gün süreyle taşımalı eğitime ara verildiğini açıkladı.

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