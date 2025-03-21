Pencereden girdiği kurs merkezinden telefon ve dizüstü bilgisayar çaldı

ADANA’da pencereden girdiği kurs merkezinden 2 dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve 300 lira çalan Şeyhmus Ö. (39), güvenlik kamerasından tespit edilip, yakalandı. İfadesinde, "Çuvaldaki malzemeleri, yolda buldum" diyen şüpheli, tutuklandı.

Olay, 3 Mart’ta saat 01.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi’ndeki kurs merkezinde meydana geldi. Yüzünü kapüşon ve cerrahi maskeyle gizleyen Şeyhmus Ö., penceresinin camını kırdığı özel öğretim kurs merkezine girdi. Odalarda dolaşan şüpheli, 2 dizüstü bilgisayar, cep telefonu, 300 lira ile güvenlik kamerasının kayıt cihazını çalıp, sırtında taşıdığı çuvala doldurdu. Pencereden çıkan şüpheli, daha sonra kayboldu. Hırsızlık anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Sabah kurs merkezine gelen N.T.’nin ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheliyi adresine yaptığı baskında yakaladı. Evdeki aramalarda çaldığı malzemeler ele geçirilirken, güvenlik kamerasının kayıt cihazı da bulundu. Emniyete götürülen şüpheli, ifadesinde, “Çuvaldaki malzemeleri, yol kenarında bulup eve getirdim. Hırsızlık yapmadım” dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şeyhmus Ö., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.