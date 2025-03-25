Otomobilin çarptığı Sevinç ağır yaralandı; kaza kamerada
ADANA'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Sevinç Soydaş (26) ağır yaralandı.
ADANA'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Sevinç Soydaş (26) ağır yaralandı. Ehliyetsiz sürücü Ali Yahya Ç. (21) gözaltına alınırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün sabah saatlerinde Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi Erguvan Caddesi'nde meydana geldi. Bir alışveriş merkezinde çalışan Sevinç Soydaş'a, işe gitmek için yolun karşısına geçerken otomobil çarptı. Soydaş, çarpışmanın etkisiyle havada taklalar atıp düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Soydaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Soydaş'ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Ehliyetsiz sürücü Ali Yahya Ç. gözaltına alınırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.