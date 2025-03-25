Ayşe öğretmeni tehdit eden eski sevgilisi yakalandı

MERSİN’de sınıf öğretmeni Ayşe Sarıkaya (34), bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi Mustafa O.’nun (40) ölüm tehditlerini, çektiği video ile sosyal medyada paylaştı. Şüphelinin Adana’daki bir apart dairede saklandığını belirleyen polis, Mustafa O.’yu yakaladı. ‘Dolandırıcılık’ ve ‘Kasten yaralama’ suçlarından 16 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Mustafa O., cezaevine gönderildi.

Mersin’de sınıf öğretmenliği yapan Ayşe Sarıkaya, bir süre önce ayrılma kararı aldığı Mustafa O. tarafından tehdit edilmeye başlandı. Sarıkaya’nın şikayeti üzerine hakkında uzaklaştırma kararı verilen Mustafa O., genç kadını tehdit etmeyi sürdürdü. Elektronik kelepçe takılan Mustafa O., iddiaya göre, Sarıkaya’nın öğrencilerinin ailelerini ve arkadaşlarını da tehdit etti. Sosyal medyada çektiği görüntüyü paylaşan Sarıkaya, “Artık dayanacak gücüm kalmadı. Tek hatam onunla sevgili olmam. Ayrıldıktan sonra bana yapmadığını bırakmadı. Ölmek istemiyorum. Sadece güzel bir yaşantım olsun, dışarıda rahat gezmek istiyorum. Beni görür diye balkonda çamaşır bile seremiyorum” diyerek gözyaşı döktü.