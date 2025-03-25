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        Ayşe öğretmeni tehdit eden eski sevgilisi yakalandı

        MERSİN'de sınıf öğretmeni Ayşe Sarıkaya (34), bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi Mustafa O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 18:01 Güncelleme: 25.03.2025 - 18:05
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        Ayşe öğretmeni tehdit eden eski sevgilisi yakalandı
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        MERSİN’de sınıf öğretmeni Ayşe Sarıkaya (34), bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi Mustafa O.’nun (40) ölüm tehditlerini, çektiği video ile sosyal medyada paylaştı. Şüphelinin Adana’daki bir apart dairede saklandığını belirleyen polis, Mustafa O.’yu yakaladı. ‘Dolandırıcılık’ ve ‘Kasten yaralama’ suçlarından 16 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Mustafa O., cezaevine gönderildi.

        Mersin’de sınıf öğretmenliği yapan Ayşe Sarıkaya, bir süre önce ayrılma kararı aldığı Mustafa O. tarafından tehdit edilmeye başlandı. Sarıkaya’nın şikayeti üzerine hakkında uzaklaştırma kararı verilen Mustafa O., genç kadını tehdit etmeyi sürdürdü. Elektronik kelepçe takılan Mustafa O., iddiaya göre, Sarıkaya’nın öğrencilerinin ailelerini ve arkadaşlarını da tehdit etti. Sosyal medyada çektiği görüntüyü paylaşan Sarıkaya, “Artık dayanacak gücüm kalmadı. Tek hatam onunla sevgili olmam. Ayrıldıktan sonra bana yapmadığını bırakmadı. Ölmek istemiyorum. Sadece güzel bir yaşantım olsun, dışarıda rahat gezmek istiyorum. Beni görür diye balkonda çamaşır bile seremiyorum” diyerek gözyaşı döktü.

        Sosyal medyadaki görüntüyü ihbar kabul eden Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Adana’da olabileceğini değerlendirerek, çalışma başlattı. Şüphelinin ‘Dolandırıcılık’ Ve ‘Kasten yaralama’ suçlarından 16 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını, 49 suç kaydının bulunduğunu tespit etti. HTS ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli Mustafa O.’nun Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi’ndeki bir apart dairede kaldığını tespit etti.

        Kaldığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi saklandığı yatak odasında yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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